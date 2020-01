La Copa va muy en serio

n La segunda ronda copera para el Levante entra hoy en escena. El rival, un Tercera División como el Jaén, no invita precisamente a la relajación y es que en la anterior eliminatoria ya dejó claro que la Copa del Rey se asume como una oportunidad de oro en lo emocional y en lo económico. Por ello el Levante deberá tener especial cuidado a pesar de la evidente superioridad. Y más aún con un once en el que habrá rotaciones, pero en el que la presencia de titulares deja claro que el Levante apunta también a la Copa. El vestuario tiene claro que es una competición atractiva y que a un partido tendrá la oportunidad de competir con cualquiera, como así ha demostrado desde la llegada de Paco López. Y el propio técnico optó por ese mensaje. Ahora solo queda demostrarlo en el campo.

Si la primera eliminatoria para el Levante fue ante un equipo de la zona baja de Tercera, en esta segunda le ha tocado también contra un bloque del Grupo IX pero situado en puestos de promoción —a la espera de lo que haga el Motril en su partido aplazado—. Por ello queda claro que en el reto de la Copa se sube un peldaño el nivel de exigencia y esa sensación está muy metida en la mente de la plantilla.

Paco López tampoco hará más cambios de la cuenta y puede dar entrada a jugadores como Cabaco, Mayoral, Morales o Coke, titulares habituales, o Clerc, quien también lo fue durante una etapa. Uno de los que puede entrar también es Eliseo, que estuvo a gran nivel en la anterior eliminatoria y que contra el Valencia, hasta su expulsión, rindió de manera notable. En el medio, el Vukcevic-Melero se asume como una gran posibilidad. El primero de ellos puede sumar minutos como titular en una temporada en la que está siendo más un complemento desde el banquillo y el segundo vuelve de lesión y podría entrar para coger rodaje en vistas a las próximas jornadas. Cabe recordar que el medio procedente del Huesca no salta al césped desde que se lesionó en noviembre contra el Mallorca a los pocos minutos de juego justo cuando había sumado cinco titularidades en seis duelos.



Declaraciones de Paco López

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró el viernes que logicamente le preocupa el mal estado del terreno del juego del estadio La Victoria de Jaén, pero puntualizó que no será «ninguna excusa» y que deben mostrar su superioridad.

«Nos preocupa porque no estamos acostumbrados a jugar en un campo así. Hemos visto imágenes de cómo están jugando y no está en las mejores condiciones pero nos tenemos que adaptar sí o sí. Tenemos que mentalizarnos y no va a ser ninguna excusa y si hay que cambiar ciertos aspectos del juego los cambiaremos», dijo Paco López, quien también dejó claro que el bloque tiene ganas de seguir pasando rondas coperas.

Es más, la sensación es que con el formato actual, aunque la visita a estadios con el césped en peores condiciones genere cierto enfado, el Levante puede subirse al carro de la Copa del Rey y por qué no alcanzar las rondas finales en una competición que permite tantas sorpresas como la copera. Ese es uno de los motivos por los que la plantilla al completo ha dejado claro en sus mensajes públicos que quieren vencer para seguir mirando hacia adelante. Y lo mejor de ese discurso es que no solo es de puertas hacia fuera sino que el grupo también, de manera interna, se ha convencido de que puede realizar grandes cosas en esta competición.