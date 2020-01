"Tenemos ilusión por seguir en la Copa, no era fácil y felicito a los jugadores"

Paco López felicitó a los suyos por la clasificación lograda en Jaén a la siguiente ronda de la Copa del Rey y también criticó el pésimo estado del terreno de juego del Estadio de la Victoria.



Estas han sido las valoraciones del entrenador granota:



- Partido dificilísimo con un equipo prácticamente titular

"Estoy de acuerdo. Sabíamos y ya avisamos en la previa que no iba a ser nada fácil. Por el rival por supuesto, por la ilusión que tenían, porque venían de eliminar a un equipo de Primera como el Alavés. Y luego añadirle lógicamente el campo, que no había que ponerlo de excusa, pero no es fácil jugar y mantenerse en este campo. El equipo ha sufrido y ha sabido sufrir. No era fácil y he felicitado a los jugadores en el vestuario, porque mantenerse de pie en el campo ya era difícil. Y tal y como se han puesto las cosas, no nos han podido pasar más adversidades, con la expulsión de Nikola en la primera parte, la lesión de Oier, el 0-2 para sentenciar con Morales, la expulsión de Cabaco, la lesión de Eliseo... más cosas imposible. Teníamos ilusión de pasar a la siguiente ronda, tenemos ilusión por la Copa y hemos hecho todos los esfuerzos que hemos podido en un campo dificilísimo y ante un rival que jugaba con esa ilusión y ese espíritu competitivo que si no lo llegamos a igualar, estoy convencido de que no hubiéramos pasado"

- Rival aguerrido y complicado

"No me ha sorprendido en nada. Lo habíamos visto, también el partido contra el Alavés. Muchas veces este tipo de equipos, además conocía a algunos jugadores d emilitar en categorías superiores, se mezclan la ilusión y que aunque estén en Tercera tienen jugadores con calidad y que pueden hacer las cosas como hicieron el día del Alavés y como hoy. No me ha sorprendido y me esperana un rival tan complicado como hoy"

- Posibilidad de irte fuera como otros equipos de Primera

"Nunca esperas que te vayan a expulsar un jugador en la primera parte, pero tienes que estar preparado. Por eso digo que tiene más valor el equipo por lo que ha hecho y el estado del campo".

- Expulsión de Vukcevic

"Sí, tanto Nikola como Campaña son dos tarjetas que son evitables. En partidos y en eliminatorias así no podemos dar esa ventaja".

- Formato de Copa

"Me gusta el formato y estoy de acuerdo en que jueguen en su casa los pequeños. Felicito a la afición del Jaén y me ha gustado el ambiente, lo que no me gustan son las condiciones. Ni para el Jáen, ni para nosotros, ni para el fútbol en general. No se debería permitir. No tiene ninguna culpa el Jaén, pero evidentemente es evitable. Más allá de jugar mejor o peor estás en un riesgo contínuo ed lesiones. Todos han quedado acalambrados, no por la exigencia del partido sino porque se multiplica el cansancio en un campo así. Todos hubieran preferido jugar en sintético".

- Lesiones

"Lo de Oier esa algo muscular. Veremos el alcance. Eliseo y Melero tienen rampas típicas del cansancio. Lógico por el tiempo de inactividad de Melero y de Eliseo, que ha hecho un partidazo.

- Cambio de Hernani

"Estaba cansado. Ha hecho un gran partido. Estaban descolgados él y Sergio y tampoco queríamos dar facilidades, pero con balón nos ha dado muchísimo. Ha habido dos veces que le costana y no queríamos dar esa sensación".