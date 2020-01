Paciencia con el 'proceso' de Róber Pier

El debut de Róber Pier con la camiseta granota en la 19/20 sigue siendo todo una incógnita. Pese a que en los planes iniciales estaba que el central pudiera volver a los terrenos de juego hace ya dos meses, en el club prefieren ser pacientes con su recuperación, puesto que el defensor todavía no ha recibido el alta médica a la lesión de gravedad en su rodilla y por tanto, sigue entrenando al margen del grupo.

Una imagen del central gallego, Róber Pier, en una entrevista concedida a SUPER

El zaguero cayó lesionado al cuarto de hora del partido en Montilivi ante el Girona, donde los granotas certificaron la permanencia en la penúltima jornada del pasado curso. Aquel contratiempo fue el 12 de mayo y cinco días después, ya con el parte médico de la rotura de su ligamento cruzado anterior en su rodilla diestra, Róber Pier se presentó en la clínica del Doctor Cugat en la ciudad de Barcelona, donde fue operado sin complicaciones. El viernes se cumplirán por tanto, ocho meses desde aquel día y aunque Róber ya haya saltado al verde, en el vestuario son cautos con su fecha de vuelta.

El Levante emitió, al confirmarse su lesión, un comunicado en el que informaba que el periodo de baja estimado era de «seis meses», pero el proceso de recuperación no ha ido como se esperaba y toca esperar un poco más para que el central vuelva en plenas facultades para pelear por el puesto. De hecho, se esperaba que hace dos meses iniciara su proceso progresivo de recuperación, pero no ha sido hasta las últimas semanas cuando ha comenzado a ejercitarse sobre el verde.

De hecho, Paco López en su última comparecencia fue cauto y manifestó que el gallego sigue con su «proceso», con lo que no podía aventurarse a decir una fecha para su regreso. Cabe recordar que tras tres temporadas de granota como cedido por el Deportivo, el Levante se hizo con la propiedad del defensor el pasado verano: Róber Pier firmó hasta 2023. No obstante, el Levante UD no le hizo ficha para el primer tramo de la competición.



El resto de centrales, disponibles

El que sí está disponible ya superadas todas sus molestias en el menisco es Rubén Vezo. El luso ya entrena con normalidad junto al resto de la plantilla, con el alta médica incluida, y podría tener minutos ante el Alavés este fin de semana si Paco López lo considerara.

Tras unas semanas complejas para la zaga granota, que llegó a quedarse sin un solo efectivo para el derbi disputado en Orriols, el técnico de Silla podrá contar para medirse al cuadro vitoriano con Postigo y Cabaco, los dos habituales las últimas jornadas, más el portugués y Óscar Duarte, otro de los centrales que tenían molestias pero ya podrían sumar minutos.

Rubén Vezo entrenando junto al resto de la plantilla

De hecho, el costarricense ya fue convocado para jugar el último partido de Copa del Rey ante el Jaén, donde no tuvo minutos. Mientras, Eliseo (del filial) rindió dejando buenas sensaciones y se une a la pugna por un puesto que está más competido que nunca, al menos en las últimas semanas.

Por tanto, salvo Róber Pier (que dentro de lo malo, ya entrena sobre el verde, pero al margen), todos estarán disponibles el sábado, en la vuelta de LaLiga al Ciutat