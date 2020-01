Radoja: "No sé aún si ésta es mi mejor versión"

En plena madurez a los 26 años, Nemanja Radoja ha logrado alcanzar un nivel sensacional en este arranque de curso. Cómodo en la ciudad de València, el centrocampista del Levante se adaptó rápido al club y a Paco López, quien siempre ha confiado en su fútbol. Cree que aún puede mejorar.

Lo primero...ganas de estrenar el Ciutat con victoria en este 2020 imagino. ¿Verdad?

Sí. Primer partido oficial del 2020 aquí en casa, delante de nuestro público. Es nuestro estadio y tenemos claro que hay que ganar. Necesitamos puntos y para nosotros es un partido importante. Como todos los que jugamos y más aún delante de nuestra afición.

Habla de puntos. Rival directo de alguna manera este domingo. El objetivo es cerrar la permanencia cuanto antes.

No sé si es un rival directo o no. Tenemos puntos, pero nunca se sabe cuántos son suficientes y por eso queremos ganar los máximos posibles para estar con más confianza. A partir de ahí pensaremos si se puede llegar a algo más o qué posibilidades tenemos. Pero la verdad que lo primero en lo que pensamos es en sumar puntos para seguir creciendo.

¿En qué punto se encuentra? Llegó en verano después de estar inactivo pero ahora está en un momento pletórico en todos los aspectos.

Me encontré siempre bien. Sí que sabía cuando llegué que me iba a costar para coger el ritmo del equipo. Lo cogí bastante rápido creo y ahora estoy muy bien físicamente. Lo importante es poder aportar al equipo.

Son ya cinco años en España

Casi seis. Voy a empezar ya el sexto aquí.

¿Cómo se ve en LaLiga?

Estoy muy cómodo aquí. Me gusta mucho LaLiga, España es una de las mejores del mundo sino la mejor. Estoy muy contento de poder disfrutar de esta competición en mi carrera.

¿Qué diferencias ha encontrado de Vigo a València?

Noté muchas. Ciudades diferentes. València es más grande y hay más gente joven. Cada una tiene algo propio y muy bonito. La verdad que estoy disfrutando de esta experiencia.

Habla de gente joven. En su caso ya tiene 26 y alcanza la edad perfecta según dicen para el jugador de fútbol. ¿Se nota así?

Cada edad es buena la verdad. No sé cuál será la mejor de mí o en cuál se puede ver mi mejor versión. La verdad es que me encuentro muy bien. No pienso en los años que tengo nunca. Llevo bastantes años en LaLiga, me considero un jugador con experiencia en la competición y espero seguir disfrutando de más momentos aquí.

Una de esas situaciones en las que puede disfrutar de una alegría es en la Copa. El Sevilla es un reto.

Seguimos el sorteo, ya nos habíamos ido del entrenamiento pero estábamos enviando mensajes por whattsapp (se ríe). La verdad es que nos ha tocado un equipo complicado. El Sevilla es un club importante, serio y que está haciendo las cosas bien. Al final es un partido, no se sabe qué puede pasar. En el fútbol puede pasar de todo. Es una bonita experiencia para nosotros. Queremos seguir avanzando y a ver si podemos hacer algo más en Copa, es el objetivo también. Seguro que en Sevilla lo intentaremos y a ver cómo nos sale.

El vestuario se nota que está motivado con la Copa.

Tenemos ganas es verdad, pero lo primero en lo que tenemos que pensar es en LaLiga. Cada partido dar lo mejor, si pasamos otra ronda está bien en Copa, pero lo primero es lo primero.

¿Ve plantilla para poder competir en ambos torneos?

Sí, claro. Veo al grupo preparado. Tenemos suficientes jugadores, podemos hacer cambios y además tenemos variantes de sistema. Yo noto el equipo bien para hacer algo bueno en ambas competiciones.

Esa variedad de sistema es positiva siempre. En su caso qué prefiere. ¿Tres en el medio o trivote?

Depende. A veces me gusta jugar como único pivote. Lo que el equipo necesite. Si el equipo se encuentra cómodo con 4-4-2 no hace falta cambiar. Si se cambia todos podemos acostumbrarnos a cualquier sistema y el entrenador así nos lo ha hecho saber siempre. Tenemos variantes y es algo positivo. Refuerza a los jugadores.

En ambos sistemas se le ve muy cómodo sacando el balón.

Cuando salgo al campo solo pienso en dar lo mejor de mí. Al final hay algunos partidos en los que te salen mejor las cosas y otros en los que no estás tan acertado, pero la verdad es que me siento muy cómodo en todas las situaciones hasta el momento.

Volviendo a lo colectivo, ha hablado antes de que lo primero es sumar cuantos más puntos mejor. Aunque estaba en el Celta ya sabe lo que pasó el año pasado, cuando el equipo fue complicándose poco a poco. ¿Se habla de eso en el vestuario?

Yo aquí no lo viví pero en el Celta también estábamos en la zona baja. Aunque no jugué lo noté en el vestuario cuando uno se está jugando la permanencia. La verdad que es mejor cerrarlo cuanto antes. El año pasado al Levante le pasó, pero al final lograron la salvación de manera merecida y este año espero que lo hagamos pronto también.

Hablando del Celta, ¿qué le sucede? ¿Por qué vuelven a estar en la zona baja con una plantilla, a prioir, para no sufrir?

De verdad que no lo sé. Tiene un buen equipo. Estoy seguro de que va a dar ese salto y van a crecer. Espero que no se jueguen la permanencia... como nosotros eh (se ríe).

Para terminar...¿Qué mensaje le envía a la afición de cara al partido del Alavés y para esta segunda parte de la temporada?

Que nos apoyen. Que llenen el estadio y nos den calor. Porque con su apoyo estoy seguro de que podemos hacer muchas más cosas esta temporada.