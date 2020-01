El Real Jaén despide a tres jugadores tras su partido ante el Levante

El Real Jaén, que llevó hasta los penaltis al Levante en la segunda ronda copera, ha 'cortado' a tres de sus futbolistas más importantes: Fran Hernández, Vela y Miguel Martín. Este último fue el autor del tanto del cuadro andaluz, quien tras anotar en el rechace del penalti que detuvo Aitor Fernández, se encaró con la grada. Uno de los afectados, Fran Hernández, ha dado los motivos del despido en las redes sociales.

"Vamos a ver, ya se ha publicado antes de que lo publique yo. Y bueno, doy los motivos tal cual son y por los cuales me han despedido. El motivo es que me echan porque tengo un sueldo alto al igual que mis otros dos compañeros, la situación del club es mala económicamente y no nos quieren dejar de pagar y prefieren echarnos a la calle. Después de respetar esta decisión solo quiero agradecer todo el cariño y apoyo en este año y medio que llevo en Jaén", señaló el futbolista, deseando también que el club se salve como institución y pueda lograr el objetivo.