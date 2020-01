Paco López: "Espero que a los árbitros no les afecte la polémica contra el Sevilla del Bernabéu"

Paco López, ha manifestado esta mañana que "cuando hay una derrota lo mejor que puede pasar es que haya un partido rápido". Así se refirió a las sensaciones del vestuario respecto a la última choque ante el Sevilla en la vuelta de los granotas a la Copa del Rey, en el partido de dieciseisavos previsto para el martes a las 21:00 horas.

No da tiempo al lamento", ha sostenido el preparador de Silla. "Sacamos las conclusiones, tenemos que seguir mejorando muchas cosas", ha afirmado a su vez. El reto es mayúsculo. De todos los rivales posibles (exceptuando a los equipos que compitieron en la Supercopa) el Sevilla es el más complejo. Al Levante UD le hubiera podido tocar jugar en escenario de Segunda B o ante un equipo de LaLiga SmartBank, pero se enfrentará ante el equipo de Julen Lopetegui, que también afronta la cita con ganas de desquitarse tras la polémica derrota en el Santiago Bernabéu. Una imagen del entrenamiento del Levante previo al partido de Copa. F. Calabuig

Al respecto, Paco López ha afirmado queporque "confío mucho en los árbitros y en sus decisiones". Al equipo andaluz le anularon el 0-1, obra del atacante De Jong , en una decisión que sigue siendo muy cuestionada., ha añadido.

Centrándose en aspectos deportivos, el técnico granota ve al Sevilla como favorito para llevarse la eliminatoria. "Es un equipazo, para mí de los mejores de LaLiga y de los que más me gustan. Te llevan al límite, presionan alto, juegan un fútbol de pases cortos-medios pero verticales. Es de los equipos más completos de LaLiga y un reto", ha valorado. No obstante, en el vestuario tienen la referencia del choque de liga que ya se disputó en Nervión. "Me gustó como compitió el equipo. Son favoritos, pero tenemos nuestras opciones y buscaremos explotarlas".



"El partido de Liga lo hemos puesto como ejemplo esta mañana", ha explicado en referencia al entrenamiento previo al choque, que se ha disputado en el Ciutat bajo la amenaza de la borrasca Gloria. "Hemos sacado conclusiones, sabemos las señas de identidad del Sevilla. El Sevilla es favorito por historia, plantilla, presupuesto y jugar en su campo. Pero eso no nos quita opciones, ya hemos demostrado que podemos ganar en cualquier sitio. Si ganamos nos va a dar un chute de energía importante para LaLiga. Si perdemos, seguiremos trabajando y mejorando, el equipo tiene margen de mejora".

Efectivos recuperados y convocatoria

Los 18 que entran en la convocatoria están perfectamente para jugar.

A su vez, el técnico de Silla ha hecho referencia a Vezo y Miramón. "Recuperar a Vezo es muy bueno, tendremos más donde escoger". De hecho, ha avanzado que "seguramente haya cambios" respecto al choque ante el Alavés. Sobre el lateral, ha indicado que está "entrenando con normalidad", así como que "para Pamplona lo tendremos".



Alternativas en la banda y lesión de Bardhi

Hernani, uno de los más destacados en los últimos partidos del Levante UD, Paco López ha indicado que "tenemos varias alternativas", mientras que el técnico ha indicado que "necesitamos a todos los jugadores para la Copa", también el indiscutible Campaña. "Ayuda mucho a Radoja en el centro del campo en el inicio del juego, pero también ayuda lanzándose arriba", dijo sobre la posibilidad de ubicarlo más adelantado. "Lo que pierdes por un lado lo ganas por otro". Un lance del juego del partido entre el Levante UD y el Alavés. F. Calabuig



Enis Bardhi, a quien se le ha detectado una lesión muscular (ver parte médico). "Yo sabía que tenía molestias en el isquio y que venían de tres partidos. Una de las razones por las que no fue titular ante Alavés es que venía arrastrando molestias", ha explicado. "Entendimos que no eran suficientes para no jugar, pero ayer en el entrenamiento se rompió". Al que seguro ha perdido Paco López para el partido ante el Sevilla y también para el choque de LaLiga ante Osasuna es a

Repaso a la situación de mercado

Para acabar, el técnico ha hecho un balance sobre la situación del mercado. Sobre, uno de los que más papeletas tuvo para salir al principio del mismo, ha explicado que. Además, el Alavés (equipo que se interesó en el meta) "ya ha firmado a un portero, a Roberto", ha explicado.