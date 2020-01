"Esta derrota no puede afectarnos para nada en El Sadar"

Coke ha sido protagonista en la zona mixta al terminar el encuentro en el Sánchez Pizjuán (ver resumen), en la derrota 3-1 de los granotas ante el Sevilla FC. Estas han sido algunas de sus declaraciones:



Los errores defensivos y la decisión arbitral

"Estos goles han venido de errores individuales en salida nuestra de balón, pero no hemos sido superiores en el partido. Es un resultado creo que justo. Hemos tenido la ocasión de Rochina para hacer el 2-2, pero otra vez al empezar el segundo tiempo nos hemos visto por abajo. Quisimos defender algo más arriba, pero se tuerce todo con el gol tan temprano en la segunda parte. Esto no nos puede afectar para nada el viernes. Vamos a nuestra guerra y a seguir nuestro camino en El Sadar. La confianza tiene que llegar intacta para pelear por esos puntos".



Fuera de juego en el 3-1

"En el campo no me he dado cuenta. Luego me lo dicen... Es una putada que se nos vayan por dos goles. No es lo mismo estar a un gol que a dos, porque pudiéramos haber peleado hasta el final el partido".



Paco López al descanso

"Nos ha dicho que teníamos que corregir algunos errores; apretar más arriba como al final de la primera parte. Pero el planteamiento se tuerce y hemos intentado sobreponernos al gol (2-1); hemos tenido la de Rochina pero no mucho más para inquietarles. El Sevilla te arrincona; te somete. Queríamo salir, tener el balón en su campo, pero no ha sido así".



Los horarios y el VAR en la Copa

"Nos ha perjudicado hoy claramente que no haya. El tema de jugar cada tres días no es ideal. No tienes demasiado tiempo para recuperar. Es lo que hay y espero que el año que viene se tenga un poco más en cuenta el calendario. Pero Osasuna y nosotros no nos podemos quejar: tenemos ambos los mismos días para recuperarnos".



¿Y ahora qué?

"Esto no tiene ningún secreto. Nadie nos tiene que desviar de esto; ninguna opinión. Tenemos apartados que mejorar, pero tenemos que ser fuertes y estar unidos. Sabemos que iremos a una batalla dura por lo que propone Osasuna en su campo. Tenemos que ser valientes".