Paco López: "Es una bestialidad para los jugadores tener tres partidos en seis días"

Paco López ha comparecido en rueda de prensa tras la derrota (3-1) ante el Sevilla (ver notas y estadísticas) en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de los granotas. Estas han sido sus declaraciones.



Valoración del partido ¿Sensaciones?

"Felicito al Sevilla FC porque ha sido justo vencedor, han hecho un buen partido. Si desde inicio hay una diferencia de nivel entre ambos, y nosotros no sabemos explotar nuestros puntos fuertes y además hemos cometido errores... la diferencia es mayor. La idea era que no ocurriera lo del partido de liga. Hemos tratado de cerrar por fuera. El equipo en bloque bajo estaba cómodo. La idea era esa. Con el 1-1 el equipo ha terminado bien con sus opciones. Pero en el segundo tiempo no nos ha dado tiempo. Hemos tratado de cambiar tras el gol; de jugar con dos delanteros. Hemos tenido la ocasión del 2-2, la de Rochina y la del córner directo, pero contra un equipo así tienes que tener ese pelín de suerte y no la hemos tenido".



¿Cuál era el plan?

"Había que tener muchas cosas en cuenta. La idea era hacer un partido largo. Taparles por fuera con Hernani, Coke y Clerc esas señas de identidad con las que tanto daño nos hicieron en LaLiga. Y queríamos salir a la contra con espacios, que hemos tenido posibilidades en la primera parte. Pero no estar acertados en la salida de balón nos ha condicionado. La idea era hacer el partido largo y no presionar arriba por los centrales, que venían mucho tiempo sin jugar, y por Hernani y Morales, que no están tan acostumbrados a la presión".



Fuera de juego en el tercer gol del Sevilla

"Es lo que hay (se ríe). En esas cosas no podemos hacer nada. Estoy de acuerdo contigo. Con 2-1 siempre estás en la eliminatoria. El Sevilla era superior, pero igual que hemos tenido ese 2-2 de Rochina, quien no te dice que la podíamos haber tenido al final. Insisto, han sido mejores y nosotros a partir de ya a pensar en el partido del viernes".



Dureza del Sevilla con algunas entradas

"Es lógico que estén estas acciones. Para eso está el árbitro, para juzgarlas. No parece que haya lesión ni de Hernani ni de Campaña. El cansancio es lo que hay, por el esfuerzo desprendido ante el Sevilla".



¿La Copa es seria por sus horarios?

"Es una bestialidad para los jugadores tener que jugar tres partidos en 6 días. Pero está hecho así desde el principio y no nos queda otra que asumirlo y tratar de llegar en las mejores condiciones"



Partido de Vezo

"Lo he visto bien. Para estar todo el tiempo que ha estado fuera, en un campo así con los rivales que tenía enfrente, ha estado bien. También Óscar Duarte"