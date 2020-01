"Hay infinidad de acciones mucho más claras que ese penalti"

"La acción del penalti es lo de siempre. El contacto existe y ahí entramos en las interpretaciones. Hay infinidad de acciones mucho más claros y hay veces que se pitan y otras no. Yo la he visto e igual no soy objetivo pero no la hubiera pitado porque si pitas esa tienes que pitar muchas más". Esa fue la primera declaración de Paco López en una rueda de prensa, la posterior a la derrota en El Sadar, en la que el técnico se mostró enfadado por cómo se había producido la derrota pero orgulloso por la actitud de sus jugadores.

SITUACIÓN DEL PARTIDO

"Hasta esa jugada nuestro equipo ha competido muy bien. El equipo ha demostrado carácter competitivo. Nos ha faltado ser eficaces en las llegadas que hemos tenido, en ese último pase... ha sido un partido muy igualado. Marca el partido esa acción del penalti. Solo puedo felicitar a Osasuna, sabemos cómo juegan, cómo han apretado. Tiene mérito también que ellos hasta el 80 no nos han generado ocasiones de gol", afirmó.

PÉRDIDAS DE TIEMPO

"Nunca hemos salido a un campo a ralentizar el juego, pero lógicamente hay que saber jugar estos partidos pero cuando Osasuna se viene arriba hay veces que hay que enfriar los partidos", explicó.

TRISTEZA

"Es de los partidos desde que estoy aquí que me voy más frustrado y con rabia, porque el equipo ha sacado el gen competitivo y ha sido una pena no habernos llevado de aquí un punto por la forma en la que ha competido. Cabaco, cuando uno viene de un partido en el que no está tan bien, hay que echarle valor y él lo ha hecho", señaló.