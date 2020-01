"Para mí sí es penalti"

Palabras claras y de capitán. Postigo terminó el partido y en caliente apuntó a las desconexiones que tiene el equipo y que no pueden permitirse. Después, ya en frío, y tras ser preguntado sobre la acción del 1-0, contestó con sinceridad. "Para mí sí mi parece penalti. Campaña va con demasiada fuerza a chocar con él. El vestuario está cabizbajo y jodido. Creíamos que teníamos el partido controlado. Nadie va a venir aquí a Pamplona y pegarle un baño a Osasuna, eso está claro, pero hemos estado muy bien", señaló.

ERRORES

"Estamos teniendo momentos de desconexión que nos están costando muy caro. Estábamos haciendo un partido muy serio, con opciones de ganar incluso y se nos va todo en dos acciones. La semana pasada no fue tan radical, pero tenemos que valorar el esfuerzo que estamos haciendo como para cometer esos errores", explicó.

SITUACIÓN DE JUEGO

"Hemos cambiado sistema, teníamos que ser agresivos atrás, hemos tenido algunos acercamientos. Estaba el partido donde tenía que estar. Ese penalti de Campaña, no nos podemos permitir eso...", señaló.

REACCIONAR

"Esto es primera división y hay momentos en los que nos desconectamos y no puede pasar. Pero ahora esto no para. Hay que seguir. Insisto en el mensaje. Hay que cambiar el camino. Estamos haciendo las cosas no del todo bien. Tenemos que hacer autocrítica", explicó.

CONFIANZA

"Estábamos en una situación bonita, para que no nos entre una situación difícil y soñar con cosas bonitas, no para Europa como se decía, sino para vernos tranquilos y disfrutando más sin un contexto como el de la temporada pasada y por eso estoy más enfadado por lo de hoy. El equipo reaccionará porque sé lo que tenemos ahí dentro en el vestuario", afirmó.