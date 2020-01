Una goleada a ritmo de Champions

El Levante Femenino viajó a Vallecas con la mente puesta en sacar los tres puntos pero consciente de que el duelo significaba mucho más que eso. El duelo entre Barcelona y Atlético, con el cuadro culé como gran favorito, permitía imaginar un contexto en el que se recortaba puntos a las rojiblancas. Y así fue. El equipo no falló ante la presión de verse cerca de los puestos de Champions League —la segunda plaza— y alrededor del minuto 15 de partido abrió el marcador para enseñar el camino hacia el triunfo, que llegó con un contundente 0-3 a domicilio que prolonga la racha de las de María Pry.

El primer aviso con peligro lo dio Altuve para el Rayo Vallecano a través de un disparo cruzado pero a continuación llegaría el torrente ofensivo del Levante UD Femenino. Primero Larqué tuvo que sacar una mano meritoria ante un remate de Esther. A continuación la guardameta ya no pudo hacer nada cuando Ona Batlle llegó con fuerza desde la banda izquierda y su disparo, que se envenenó al tocar en Eva Alonso, inauguró el marcador. Durante el resto de la primera parte, aunque Alharilla y Alba Redondo lo intentaron, no hubo más goles, y el 0-1 no aumentó. Eso sí, hasta el segundo tiempo.

Ese segundo tanto que se había resistido durante buena parte de la primera parte tardó escasos segundos en subir al marcador en la segunda. Alharilla recibió un pase de Zornoza y, al apreciar la posición adelantada de Larqué, no dudó en batirla con una espectacular vaselina para marcar el 0-2. El resultado ya era muy favorable al Levante UD Femenino, pero los problemas se acumularon para el Rayo Vallecano cuando Guerrero fue expulsada por dos amarillas en apenas dos minutos. Ya con una jugadora más en el campo, Alba Redondo obró la tercera diana para las granotas con un disparo magistral que, sin apenas ángulo, tocó en el palo opuesto y acabó en el fondo de la red. Ese tanto cerró el definitivo 0-3, que permite al Levante soñar.