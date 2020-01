Radoja ahora mismo "no está para jugar"

Consultado Paco López sobre el próximo partido en el Camp Nou, el técnico aboga por mantener el carácter que se exhibió durante 80 minutos en El Sadar: "Claves hay muchas porque hasta ahora no lo ha hecho nadie y a lo largo de la temporada son pocos los que lo consiguen, pero tenemos que apostar por ser competitivos como fuimos hasta el minuto 80 en el último partido. Tenemos que hacer las cosas perfectas y no dejar al Barça que le salgan las cosas bien. Creo que mejoramos mucho el otro día hasta el minuto ochenta, con ese gen competitivo".

Respecto al rival en sí, obviamente no se fía aunque afirma que van a tener su oportunidad: "Un rival con tantos recursos es capaz de lo que hizo ayer, sea con Setién o con Valverde... tienen sus matices diferentes pero sigue siendo un equipo con muchísimo talento y recursos, pero se ha demostrado que si hacemos las cosas bien nuestra oportunidad la vamos a tener seguro".

En lo referente a las críticas por la mala racha actual dejó entrever que son lógicas, pero pidió mesura de forma velada: "Esto es un camino muy largo y van a pasar todavía muchas cosas. Yo voy a tirar por el camino de la unión. No entiendo la destrucción, pero eso no depende de mí. Lo que depende de mí es que en el vestuario se siga creyendo. Todo no va bien porque nos gustaría tener mejores sensaciones que el día del Alavés, pero ya os digo que este equipo no se va a rendir ni va a bajar los brazos y entiende que estos vaivenes van a pasar. Digo sí a la crítica, pero evidentemente también a valorar las cosas que tiene y hace bien el equipo. Juntos somos más fuertes".

Por último respecto a los jugadores en duda por motivos físicos ha asegurado que a día de hoy "Radoja no está para jugar" y que "Bardhi ha entrenado sin problema".