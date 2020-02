"Nos ha faltado estar más precisos de cara a gol"

Melero y Rochina han sido dos de los protagonistas granotas en la zona mixta del Camp Nou. Ambos coinciden en una cosa, pese a la derrota (3-1) ante los culés. El Levante UD debe seguir en esta línea para cumplir sus objetivos. Estas han sido sus declaraciones.



Melero destaca la respuesta del equipo

"Yo creo que hemos hecho un partido para tener ocasiones, ambicioso porque queríamos los tres puntos y quizas por esa razón nos han pillado con espacios. A pesar de ello en la segunda parte hemos tenido opciones"

"Hoy son sensaciones buenas porque en este estadio es muy complicado puntuar, pero tenemos margen, el equipo está tranquilo y sabemos que el partido del sábado es muy importante".

"El equipo cuando ha tenido que responder lo ha hecho y tenemos ahora un partido contra un rival que está bajo y que nos apoyen el sábado (Leganés)"

"Lo suyo habría sido que huviesemos estado más precisos cara a gol y habríamos tenido más tiempo para ponerlos nerviosos"

Rochina y la competitividad del equipo

"La verdad yo creo que el equipo ha competido muy bien. Partido dificilisimo. hemos intenado hacer una presión alta y hemos tenido nuestras ocasiones"

"Al final es un equipo que te exige muchisimo y te afecta el cansancio de estar defendiendo"

"Me venía un poco alta y he intentado acabar la jugada (sobre la última acción del partido, en la que se ha podido lograr el empate in extremis)".