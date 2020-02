Guiño de Monchi por Campaña: "Ha crecido en personalidad y madurez"

No es la primera vez que el Sevilla pretende a José Campaña

El director deportivo del Sevilla FC, Monchi, ya no esconde el interés por José Campaña. El centrocampista del Levante UD, canterano del cuadro andaluz, siempre ha sido un activo seguido y pretendido por el conjunto de Nervión hasta el punto que ya pudo salir el pasado verano en dirección al Sánchez Pizjuán.

El director general del Sevilla ha afirmado, en declaraciones a Onda Cero Sevilla, que "ahora no puedo decir si Campaña es uno más en la lista o si es el único" cuando le han cuestionado sobre el sustituto de Banega.

No obstante, el representante del conjunto hispalense ha ido a más, elogiando al '24' granota. "Ha ido creciendo en personalidad y madurez", ha afirmando. Una muestra de que el centrocampista interesa en Sevilla, tal y como confirmó el propio jugador en una entrevista a SUPER, y que podría ser una operación para el próximo mercado estival.

Lo cierto es que la dirección deportiva sevillista está buscando un recambio para Banega, que se marcha de LaLiga en junio a emprender una nueva aventura exótica, cuando acaba su contrato. "No creo que el Sevilla tenga una dependencia absoluta y extrema de que si no está Ever se acabe el mundo", ha indicado Monchi. "Pero hay argumentos para encontrar sustituto".

El 'tira y afloja' por Campaña

Con vistas al que se prevía (y no se equivocaron) un mercado 'movidito' en Orriols, el Levante UD decidió adelantarse a ese interés del Sevilla FC y blindar a Campaña. SUPER desveló una reunión entre el club y el agente en abril de 2019: en ella terminaron de cerrarse los últimos flecos de una renovación histórica que acabaría firmándose. Campaña amplió su vinculación con el club granota hasta 2023 y su cláusula subía a 60 millones de euros.

A partir de ahí, comenzó a especularse con una 'renoventa'. El Levante UD estaba dispuesto a negociar, pero no a vender a Campaña por menos de 30 millones de euros. Quico Catalán salvó labola de partido y la tiró al tejado del conjunto sevillista, que se interesó pero no pujó por encima de los 20 'kilos'. El Levante UD rechazó rápidamente y el interés comenzó a enfriarse.