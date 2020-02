Informe económico: las cifras exactas de la 'Operación Cabaco'

Una vez terminada la presentación de Bruno González en el Ciutat de València, el presidente del Levante UD, Quico Catalán, ha hecho un balance del mercado invernal y de la situación económica en la que se queda el Levante UD al respecto del Fair Play Financiero, uno de los principales problemas de la entidad en este apartado.

Presentación de Bruno González con el Levante UD. EFE

La 'Operación Cabaco'

"Cabaco se ha vendido por 7.850.000 euros: el 30% de esa cantidad corresponde a su anterior equipo (Club Nacional) y además nos guardamos, ellos el 5% y nosotros el 15% de una futura venta. No de una plusvalía sino de una futura venta"



"La operación la defino como una operación que se da en un momento determinado. El club la valora y analiza y pone la parcela deportiva por un lado y la económica por otro. Desde el primer momento entendemos que es una buena operación. No hay que olvidar que es la tercera venta más importante en la historia de este club"

Análisis del Fair Play Financiero

Con la venta de Cabaco, ¿se pueden acometer renovaciones como la de Morales? ¿Cómo queda el FPF?

"Bardhi ha renovado hace un año. No es solo cuestión de fair play. Hemos renovado hace poco al míster y Aitor y lo hemos podido hacer. De todas formas el Levante UD aun vendiendo sigue teniendo que vender de aquí al 30 de junio. Aún no hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos marcado. La gente pensaba y yo ya lo dije en la Junta General de Accionistas que teníamos que vender por valor de 19, que luego no fueron, no implicaba que todo eso era la venta de un futbolista"

¿Qué le queda al Levante UD para saldar su cuenta pendiente con el FPF?

"No tenemos el número exacto de cuánto queda, pero unos 4-5 millones de euros. Pero luego hay otra reflexión: no solo tienen que ser ingresos por la venta de un futbolista. Podemos generar otros ingresos y no vender futbolistas. Tú has puesto una cantidad de venta de futbolistas, pero si luego aumentas la cantidad de patrocinios, a nivel de ticketing, a nivel de variables por jugadores cedidos... a lo mejor el Levante UD no tiene la obligación de vender de aquí a final de temporadas. O tiene la obligación de vender por 2 o 2.5"

Entonces, ¿no tiene el Levante UD la obligación de vender a ningún peso pesado del vestuario?

"La gente enseguida se alarma. Nosotros hemos ido vendiendo futbolistas. Rubén García este verano, Chema, luego hemos recuperado más dinero por Chema... En fin, hay muchas operaciones. Hemos estado metidos en una operación Deyverson, en una operación Camarasa donde teníamos un tanto por cien. Es decir tenemos muchos activos repartidos por ahí con muchos derechos sobre futbolistas que no solo se tienen que ligar a los grandes nombres del equipo (como posibles ventas)"

La liquidez en el mercado de invierno

"Las ventas de Oier y Cabaco son dos operaciones en las que el club ingresa dinero de forma importante y la forma de pagos es muy muy muy atractiva. Meter en el mes de enero seis millones de euros en tesorería ayuda mucho"

Caso Moses y su venta al Nantes

"Su futuro depende de él, del Levante UD y del Nantes. Ellos tienen una opción de compra obligatoria si se dan unos hitos. Las cosas van bien: Simon está teniendo toda la participación posible. Está metiendo goles, repartiendo asistencias y está dando muchas cosas a su equipo. La lógica dice que esa operación se puede hacer este verano. Si no se da de forma obligatoria, quizás de forma voluntaria. Y si no se hace este verano tenga otra posición en el mercado (valor) diferente a la del verano pasado"