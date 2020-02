El director deportivo del Levante UD, Manolo Salvador, ha hecho balance de la situación del equipo y del resumen del mercado invernal al finalizar la rueda de presentación de Bruno González. Una acto en el que el presidente del Levante UD Quico Catalán también ha estado presente y en el que se ha desglosado parte por parte las cifras del traspaso del central Cabaco al Getafe.

Declaraciones de Manolo Salvador

¿Qué pierde el Levante UD sin Cabaco?

"Lo primero que nos dijo el presidente sobre la operación de Cabaco es que nos olvidáramos del dinero y pensáramos si nos afectaba a nivel deportivo. David y yo le dijimos que necesitábamos un central como Bruno por su jerarquía y para nosotros puede ser eso más importante que la aportación de Cabaco. Era Bruno o nada. Creemos que el equipo no empeora con su incorporación y la salida de Cabaco"

Cambio de piezas Koke-Oier en la portería

"La posición de portero es muy específica. La dirección deportiva decidió que el equipo no se debilitaba con la incorporación de Koke. Hemos seguido la evolución del Deportivo y la verdad es que Koke no ha tenido mucho protagonismo allí pero porque la temporada que está haciendo el portero titular es espectacular. Todos sabemos las condiciones de Koke. Lo conocemos sobre todo por el año pasado, que trabajó muy bien"

Bruno firma por media temporada. ¿Llega con alguna posibilidad de quedarse?

"Valoramos la opción de la renovación, pero al final las dos partes dijismos que si estabámos al finalizar la temporada ya llegaríamos a un acuerdo. Lo más urgente era incorporarlo. Es un jugador que conoce LaLiga. Nosotros teníamos que salir del apuro de la salida de Cabaco. Yo estoy convencido de que cuando acabe la temporada, si no hay nada que nos tire para atrás, las dos partes podemos llegar a un acuerdo"

Análisis de la situación deportiva del equipo

"Me gustaría tener algo más de regularidad con los resultados y en el juego. Tenemos capacidad de mejora. Lo ha dicho Bruno también: estamos convencidos de que este equipo puede ganar y perder contra cualquiera. Cuando ganemos esa regularidad este equipo nos dará buenos momentos. No estamos en la mejor situación porque llevamos cuatro jornadas perdiendo. Estamos convencidos de que el equipo reaccionará y no tendremos problemas para salvar la categoría"

¿Reaccionará el equipo?

"La preocupación la tenemos desde el primer día que llegamos aquí. Siempre estamos preocupados. Esto va a cambiar. La preocupación también estaba cuando ganamos al Barcelona o a la Real Sociedad. Está porque viene otro partido y quieres ganar. Este equipo lo ha demostrado y va a reaccionar".