"Las últimas horas de mercado no se las deseo a nadie"

Las primeras palabras de Bruno González como nuevo jugador granota mostraron confianza en sí mismo y además dejó claro que no piensa en más allá de cuatro meses en clave granota. "Estoy muy contento por estar aquí. En principio el contrato es hasta final de temporada, pero tengo la mente aquí. Tengo mil virtudes, pero seguro que más defectos. Soy un profesional como la copa de un pino. Si estoy aquí es para adaptarme ya y estar a disposición del técnico ya, porque no hay tiempo que perder. Quiero aportar desde ya mi granito de arena. Ninguno de los que estamos aquí sabemos si vamos a estar al año que viene o dónde vamos a estar. Fue una decisión que se tomó conjuntamente. Yo quiero demostrar que valgo para estar aquí y al final de curso ya se verá qué sucede", explicó.

De nuevo, tras ser preguntado por esa opción de marcharse a final de temporada, Bruno González habló de su profesionalidad. "Si se decidió llegar por este tiempo, fue por las dos partes. No quiero que se dude en ningún momento, no me hacía falta jugar ningún partido más para irme a otras ligas a jugar (respondiendo a posible marcha a la MLS y Superliga china)", zanjó. Sobre el estilo de juego, el central reconoció que la diferencia es enorme. "El estilo es totalmente distinto y el equipo tiene jugadores muy buenos. Siempre que me enfrentaba al Levante era muy complicado y con jugadores muy a tener en cuenta", afirmó.

Una imagen de la presentación de Bruno González con el Levante UD. EFE

Bruno González llevará en su etapa granota el número 18 a la espalda, un dorsal que lució Sergio Ballesteros, a quien conoció, aunque no personalmente, en su etapa del Tenerife. "Algún amigo me decía que me parecía a él", explicó. "No me gusta describirme porque creo que no lo haría bien pero creo que puedo aportar consistencia, fortaleza y agresividad en el buen sentido, en el deportivo. Me gusta el duelo, el contacto físico. Soy central y esas pueden ser algunas de mis principales características", señaló.

"Las últimas horas de mercado no se las deseo a nadie. Tenía un profesor de inglés que vino a casa a darme clase y no la pude dar. La tenía que parar cada 5 minutos porque me llamaba David (Navarro), el presi... algunos momentos me veía aquí, otros que me quedaba en el Getafe. No se lo deseo a nadie", sentenció. Por último, sobre la gran final del equipo ante el Leganés, "lo tengo claro. Mi objetivo es ganar el sábado. Pensar más de ahí no nos resuelve nada a nadie", señaló.