La falta de gol condena al Levante en la Supercopa

Real decepción. El Levante UD se ha despedido a las primeras de cambio de la Supercopa de España. Lo avisó María Pry en la rueda de prensa previa al partido en el Helmántico y así fue. El precedente en Buñol entre las granotas y la Real Sociedad (3-0) no se iba a parecer en nada al de la semifinal.

Desde luego, ese dominio de las levantinista nunca llegó a verse, o al menos a notarse de forma regular. Caprichoso fue el destino cuando, pese al mejor arranque del partido de las txuri-urdin, la pelota se marchó al poste en una triple ocasión del Levante UD. Tras un centro y los intentos de María Alharilla, Eva Navarro, despejados por la defensa, la bola se quedó franca en lafrontal, pero Banini la mandó al palo de la portería de Quiñones. Fue el punto de inflexión que marcó el partido, al cuarto de hora, porque la siguiente jugada acabó con el 0-1. De lo que pudo ser el primer tanto granota a encajar y ponerse todo cuesta arriba.

Una pérdida en la salida de balón de Corredera terminó con el esférico en los pies de Leire Baños. Tras un buen eslalon la jugadora de la Real Sociedad la cruzó con un disparo seco, al palo largo y lejos del alcance de Paraluta.

Sentó fatal ese tanto a las granotas, que ya no volvieron a lanzar entre palos hasta la segunda mitad. Antes, Rocío Gálvez cabeceó un buen centro de Zornoza, pero su intento se marchó alto. Tras la reanudación Esther y Alba Redondo tuvieron otras dos ocasiones, pero no hubo manera de ver portería. Tampoco ninguna de ellas fue clarísima, como sí la tuvo la Real Sociedad para sentenciar mediante Marta Cardona en un mano a mano que paró Paraluta en el 74'. Anteriormente se anuló un gol al Levante por fuera de juego de Alba Redondo, que no lo era y que hizo frenar a la defensa txuri-urdin antes de que la atacante pusiera el pase de la muerte a Eva Navarro.

El equipo de María Pry terminó el partido volcándose sin premio. «Se ha visto a un equipo que ha peleado hasta el final. Se ha visto esa sensación y con eso nos tenemos que quedar de cara a la liga», expresó Esther a la conclusión del choque. Lo que está claro es que la derrota hará crecer a un equipo que llegaba a la Supercopa en un estado de gracia inédito este curso –sin perder desde el pasado 3 de noviembre– y que no pudo prolongar esa racha de buenas sensaciones.

Pese a la derrota, el Levante se llevará una lección muy práctica del Helmántico para ponerla en práctica ahora que quedan dos grandes retos por delante como lo son la Copa de la Reina y la pugna con el Atlético por el segundo puesto que daría acceso a una clasificación histórica para la Champions. «Queremos más. No nos tenemos que conformar y debemos saber que desde el minuto uno cuenta».

La reacción debe ser rápida

Tampoco fue el día para María Pry, que desde el banquillo apostó de inicio por un cambio de sistema del 3-5-2 habitual a un 4-4-2 con la entrada de Corredera por Guti (que se marchó a la grada por unas molestias musculares). La entrenadora reconoció que pese a que «el vestuario está en su momento de luto, muy mal y dolido, el fútbol nos dará nuevas oportunidades», o que el equipo se tiene que «reponer lo antes posible». Por suerte, justo en una semana llega una buena oportunidad. Llega la Copa de la Reina, con esos octavos ante el Sevilla y luego... el 'partido' ante el Atlético. En juego un puesto chamnpions.

Ficha técnica