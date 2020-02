Radoja sigue al margen y Paco busca soluciones

Entrenamiento matinal de jueves, a apenas 48 horas del importante partido ante el Leganés —que cabe recordar que es sábado a las 13:00 horas este sábado en el Ciutat de València—. Nemanja Radoja sigue trabajando al margen del grupo y aunque oficialmente todavía no es baja porque el club no lo ha confirmado, todo apunta a que no va a estar. Será el tercer partido que se perderá tras no poder comparecer inicialmente ante Osasuna —pese a que viajó a El Sadar— y posteriormente ante el Barça, pero el problema puede no acabar ahí puesto que el jugador puede no tener asegurada tampoco su presencia en la siguiente jornada ante el Villarreal ya que los servicios del club se están afanando en que pueda estar. El futbolista notó molestias después de las pruebas médicas a las que fue sometido y ha tenido que parar.

Su ausencia para Paco López no es un problema menor por su aportación habitual. De hecho, aunque el equipo llegó ya inmerso en una mala racha que se inició con él sano, las últimas dos citas sin Nemanja se han saldado con sendas derrotas que unidas a las tres anteriores en LaLiga hacen que el equipo encadene ahora mismo cinco partidos ligueros perdiendo, a los que se une el empate en Jaén que se saldó con triunfo en los penaltis.A partir de ahí Paco debe buscar soluciones porque, más allá de los motivos que han llevado a esta situación, los que importan son los que están y no los que faltan.

Jugando con cuatro atrás en el Camp Nou, la pareja de mediocentros granota fueron Vukcevic en tareas de contención y Melero algo más descolgado para tener llegada, mientras que en los costados jugaron Rochina por derecha y Campaña por izquierda de inicio, aunque el sevillano acabó el partido jugando por el centro con los cambios . En el choque anterior en El Sadar jugando con defensa impar y un trivote, Campaña, Rochina y Melero fueron los tres escogidos para el eje de la medular. El sistema por tanto condiciona la elección del técnico ante la necesidad de buscar una opción de garantías para suplir a uno de los jugadores más importantes del equipo que, curiosamente, ayer cumplía 27 años. Todo apunta a que la pareja compuesta de nuevo por Vukcevic y Melero parte con ventaja.



¿Cumpleaños feliz?

El club, que todavía no se ha pronunciado sobre la dolencia de Radoja de forma oficial, sí que lanzó ayer un 'tweet' en el que felicitaba al futbolista por su cumpleaños: «¿Quién cumple años hoy? ¡Felicidades Nemanja! 27 primaveras muy bien llevadas #OrgullGranota». Sin embargo, no fue el aniversario más feliz del jugador por motivos obvios ya que el propio Nemanja es el más interesado en recuperarse y, al mismo tiempo, es uno de los más afectados por la evolución que ha tenido su dolencia. De hecho el futbolista es reacio a pronunciarse sobre los motivos que han hecho que su ausencia se prolongue y al mismo tiempo que desde la entidad granota nadie haya dado todavía un diagnóstico sobre lo que tiene.

Las otras dos bajas que tendrá Paco López en el encuentro serán Rober Pier e Iván López ya que ambos, con sendos problemas de rodilla aunque en distinta fase —el valenciano está en el inicio de su recuperación mientras que el gallego ha empezado a reintegrarse ahora en el grupo—, están convalencientes. El resto de futbolistas, incluidos algunos renqueantes en las últimas semanas como Bardhi, Rochina o el propio Vukcevic que acabó con rampas en Barcelona y tuvo que ser sustituído a falta de diez minutos para el final.