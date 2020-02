Paco López admite que el caso Radoja también es un misterio para él: "No sé cuándo estará"

El misterio alrededor de la lesión de Radoja que destapó SUPER el pasado miércoles ha polarizado la rueda de prensa de Paco López previa al partido contra el Leganés. El medio serbio, efectivamente, se ha caído de la convocatoria oficial.

Aunque muy escueto, por primera vez el club ha emitido un parte médico confirmando su lesión. Oficialmente sufre una microrrotura de grado 1 en los isquiotibiales de la pierna izquierda. No hay tiempo estimado de baja, pero internamente se calcula que todavía le quedan tres semanas. Un periodo que se añade a los dos partidos, ante Osasuna y Barcelona, que ya lleva alejado del equipo. El 30 de enero, tal y como acredita esta foto, el jugador ya acudió a una clínica para someterse a pruebas.

"El proceso ha sido que él terminó con molestias en Sevilla, en las primeras pruebas no se vio nada importante. Y luego se volvió a resentir en la semana previa al Nou Camp", ha dicho Paco, que sigue sin saber cuándo podrá tenerlo a su disposición. "¿Sabes para cuando estará?", se le ha preguntado este viernes. La respuesta del entrenador, con la cara hecha un poema, ha sido rotunda: "No, y es un jugador importante, vamos a ir semana a semana pero sabemos que para esta no lo tenemos y para la que viene seguramente tampoco, pero no tenemos un plazo determinado".