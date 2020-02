El primer año en la portería granota

Aitor Fernández hace un año estaba a las puertas de su segundo partido como titular en la portería del Levante. Ahora es indiscutible y uno de los mejores porteros de la competición sin ninguna duda. Es más, las grandes actuaciones del meta han provocado que Oier Olazabal, el elegido por Paco López antes del cambio, haya puesto los dos pies fuera del club rumbo al Espanyol porque no tenía opciones de pelear por un puesto en la portería, el cual perdió tras el 0-5 en el Pizjuán. En definitiva, Aitor, que llegó tras no lograr el ascenso con el Numancia, ha pasado de no haber debutado en Primera hasta 2019, a ser uno de los grandes metas de la competición. Y todo a base de trabajo.

El pasado 2 de enero de 2019, Paco López sorprendía y cambiaba de portero para medirse al Getafe. Esa jornada era clave para un equipo que llegaba de perder 0-5 en el Sánchez Pizjuán y con una imagen muy pobre. Curiosamente, desde el primer momento Aitor Fernández mostró una solidez impropia de alguien que no había debutado en la categoría o que había estado inactivo todo el curso detrás de Oier. Y tras esa actuación todo ha ido rodado para el cancerbero de Mondragón, quien se ha hecho el dueño. Contra los azulones dejó la portería a cero, firmó grandes actuaciones para mantener vivo al equipo y además dejó claro que el Levante tiene en sus manos un seguro de puntos.

Esa sensación se ha acentuado esta temporada y es que Aitor Fernández ha alcanzado las 97 paradas en LaLiga Santander. Para llegar al segundo meta con mejor número de atajadas hay que irse a Manolo Reina, del Mallorca, que tiene 76. El tercero es Rui Silva con 70. Eso demuestra dos cosas al mismo tiempo. El Levante tiene un grave problema defensivo que no consigue solucionar, porque le llegan con exceso y además en situaciones, muchas de ellas, producto de errores propios, y al mismo tiempo que sin Aitor Fernández la clasificación granota ahora mismo podía ser bien distinta. Sin ir más lejos, contra el Leganés en Butarque, a pesar de que falló en uno de los goles, el cancerbero cuajó una de las mejores actuaciones de la temporada bajo palos.

La estadística de disparos parados fuera del área también tiene, lógicamente, a Aitor Fernández como el líder de esa clasificación con 64 y Manolo Reina por detrás con 53. Dentro del área el meta ha atajado 33 y el segundo es Rui Silva con 29.

Solo hay una faceta en la que Aitor Fernández se ve superado y es en despejes de puños tras centros al área, y curiosamente tendrá delante al líder de ese apartado: el Pichu Cuellar. El portero del Leganés, quien solo ha jugado 14 partidos este año, ha realizado 14 mientras que Aitor Fernández lo ha hecho en 11 ocasiones.