Hernani podría evitar pasar por el quirófano

Al ser preguntado por las individualidades del equipo, vitales para desatascar al Levante y para tumbar finalmente al Leganés (2-0), Paco López no se ha querido olvidar de Hernani.

El portugués, que apuntaba hoy a la titularidad, se cayó in extremis de la convocatoria ayer por una lesión de última hora en su rodilla. "Hernani ha sufrido en el entrenamiento de esta mañana una lesión osteocondral en el cóndilo femoral interno de la rodilla derecha. Tras una primera exploración en el mismo Estadio, y posteriores pruebas médicas, el jugador ha visitado esta tarde al Doctor Ernesto Fernández y el próximo martes será intervenido quirúrgicamente. El tiempo de baja aproximado se determinará tras dicha intervención", publicó ayer el club, en la previa al partido en el Ciutat.

En un principio, esa iba a ser la hoja de ruta a seguir para recuperar de la forma más rápida posible al ex del Oporto, que estaría como mínimo de baja dos meses si pasaba por el quirófano. No obstante, Paco López ha deslizado en la rueda de prensa que quizás no haga falta recurrir a un procedimiento de recuperación tan extremo.

"Hoy no han aparecido las individualidades de Hernani. Se hizo daño ayer en el entrenador, pero hoy todo tiene mejor pinta que ayer. Lo hemos hablado con el doctor y vamos a ver cómo evoluciona". Paco López ha dejado entrever que la intención es evitar a toda costa la operación. "La lesión la tene, pero vamos a ver cómo se puede hacer", ha explicado. "No puedo adelantarte nada".