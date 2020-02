Satisfecho y orgulloso. Así se siente Paco López tras la reciente victoria del Levante UD (2-0) ante el Leganés (ver resumen con vídeo) en el Ciutat. Sin duda, un gran triunfo para que los granotas pongan fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas en LaLiga y para que abran brecha con un rival directo por la salvación. Primera de las tres finales de Orriols superada.

¿Cómo se siente tras la victoria?

"Estoy muy contento por muchísimas razones. Déjame felicitar a la afición. A nuestra afición porque ha estado de 10. Nos ha empujado en los momentos difíciles. Estoy muy feliz también por ellos. Después de una racha de resultados también negativa, ya dije que las sensaciones no eran malas y que había cosas que corregir. El equipo, en un momento importante de la temporada, ha vuelto a dar su nivel. Ha sido una de las mejores primeras partes de la temporada y en la segunda hemos sabido sufrir y competido bien.El Leganés venía muy fuerte y ahora mismo los tres puntos son importantísimos".

Portería a cero 17 partidos después

"Teníamos ganas de no encajar. Estamos muy contentos por eso. Pero voy a decir. El segundo gol que hemos hecho nosotros viene de una jugada de saque de banda desde nuestra defensa. Eso tiene un riesgo, que es encajar gol. Es difícil pero son los riesgos que corremos. Esa es la verdad y nuestro estilo. Es nuestro juego, nuestra idea. Seguiremos porque creemos en esa idea. En partidos como el de hoy el equipo crece porque sabe sufrir"

Campaña de mediocentro

"Te puedo poner ejemplos de Campaña, como en el Real Arena en San Sebastián, jugando en banda izquierda. Esto es como todo. Tratamos de poner a los jugadores que creemos que nos darán más rendimientos. No todos los partidos son iguales porque hay matices. Campaña tiene la facilidad de poder darte un gran rendimineto de mediocentro puro, como de interior por dentro como lo han hecho hoy Bardhi y Rochina"

Molestias del sevillano

"Cuando se gana, te pones a analizar y casi todos han hecho un partidazo. Colectivamente le equipo ha estado bien. Con respecto a Campaña, ya arrastraba molestias de ayer, se le lleva sobrecargando la zona del sóleo. Por eso hemos tardado mucho en hacer los cambios, porque no sabíamos lo que nos podía durar. Mañana le harán la prueba. Esto dice mucho de su compromiso. Campaña ha apretado los dientes y ha aguantado. Hay que reconocerle esa implicación"

El análisis del rival, importantísimo en la previa

Los goles han venido de un trabajo semanal. Esta mal que lo diga yo, pero es la realidad. Tras ver los análisis, vienen de un trabajo en el que se ha incidido durante la semana"

Clerc, fuera de la convocatoria

"Esta semana había hablado con él. En esa posición, afortudamente estoy tranquilo no, tranquilísimo. Los dos están a un nivel espectacular. Clerc también está entrenando a un gran nivel. Creíamos que no teníamos que tener a dos laterales derechos en el banquillo y prefiríamos tener dos centrales porque Postigo viene de lo que viene y Vezo también"

El arbitraje de González González y el 'mosqueo' del Ciutat

"Estamos como siempre. La interpretación es muy difícil. En el momento protestas y no te parece justo, pero es muy difícil arbitrar. González González ha estado acertado en este sentido. Yo le he protestado varias veces de forma educada y me ha gustado que respetara eso"

Un punto de inflexión

"Nos quedan 45 puntos todavía. Las dinámicas es cierto que si hoy no hubiéramos ganado estaríamos en lo mismo... Desde dentro, por lo menos nosotros, tenemos que tener la tranquilidad suficiente para saber lo difícil y complicada que esta liga y competición. Las dinámicas igual que aparecen desparecen pero no puedes perder el control emocional, porque luego vienen los vaivenes que pasan factura. Me voy a la mejora, a la cantidad de cosas que hay que mejorar, pero también a la cantidad de cosas que el equipo también hace bien. Esto es lo que hacemos desde dentro y lo que nos llevará a salvar la categoría"

Hernani igual no pasa por quirófano

"Hoy no han aparecido las individualidades de Hernani. Se hizo daño ayer y hoy parece que tenga mejor pinta que ayer.Lo hemos hablado con el doctor y vamos a hablar cómo evoluciona. La lesión la tiene y vamos a ver cómo se puede hacer. No puedo adelantarte nada"