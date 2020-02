Un delantero de matrícula

Un pase de Toño acabó con un remate de Roger de volea que sorprendió a Juan Soriano y puso el segundo en el marcador. Ese fue su único disparo a portería en todo el partido. Difícil, con el cuerpo prácticamente girado y con su pierna menos hábil, pero entre palos. Y sobre todo al fondo de la red. Y es que eso es prácticamente una constante para el Pistolero, que ha marcado esta temporada 10 goles en solo 16 remates. En total, un 62,5 por cien de acierto cada vez que apunta, unas cifras de récord y que solo son superadas por Lucas Pérez, del Alavés, y Ángel , del Getafe, siguiendo la lista de los nueve mejores goleadores de la categoría nacional.

A fuerza de lucha y de ganarse el puesto, Roger ha conseguido escalar a la cuarta posición de anotadores del panorama nacional. Solo tiene por delante a Messi, Suárez y Benzema y además es el primero en lo que a 'killers' españoles se refiere. Esas cifras se entienden además desde un punto de vista del colectivo. Roger ha logrado que el equipo sume nueve puntos esta temporada con sus goles y eso demuestra que además de su lucimiento individual, su función en el equipo es en clave bloque.

Y el arranque de curso no fue fácil para él, porque con la competencia de Mayoral y Sergio León, más la confianza de Paco López en Morales como nueve, le dejaban en una situación compleja a pesar de haber sido el máximo goleador del equipo la temporada pasada (13). Sus dos primeros encuentros fueron como suplente, aunque contra el Villarreal salió para lograr la remontada con un doblete desde el punto de penalti. Después, suplencias y titularidades repartidas hasta su exhibición contra el Leganés en Butarque, en la que Paco López se deshizo en elogios. Sin embargo, las derrotas contra Sevilla y Espanyol dejaron a Roger sin premio en el Reale Arena, no jugó contra el Barcelona y solo tres minutos ante el Athletic. Pero si el Pistolero tiene algo es paciencia. Esperó su turno y aprovechó la titularidad contra el Mallorca. Marcó y desde entonces no ha parado su racha. Siete goles en LaLiga Santander en los últimos diez encuentros.

Contra el cuadro balear fue entre la cabeza y el hombro. Ante el Valencia, uno de penalti y otro con la derecha al palo corto. Remate de puro nueve contra el Celta en ambos casos. Volea con la derecha en el Wanda Metropolitano y con la izquierda en el Ciutat de València ante el Leganés. En definitiva, goles de todos los colores. Además, con los números en la mano es importante recalcar cuántos disparos del nueve que van a portería acaban en el fondo de la red. Diez de 16 es una cifra que habla por sí sola pero la comparativa con los máximos goleadores de la competición pone aún más en valor esa capacidad anotadora del Pistolero. Porque Lucas Pérez (69,2) y Ángel Rodríguez (64,2) son los únicos con unos porcentajes mejores que los del atacante granota, quien sin embargo les supera un gol. El próximo objetivo de Roger, además de seguir aportando a sumar puntos, será poder superar la gran cifra de Koné de 15 goles en una temporada en la máxima categoría.

Por su parte, Messi, Benzema y Luis Suárez están por detrás en ese margen de disparos entre los tres palos y gol. El argentino lleva catorce goles, el líder de LaLiga Santander, en un total de 44 lanzamientos a los porteros rivales (un 31,8 por cien). El francés, que ha anotado 13 goles, ha necesitado 38 disparos a portería para llegar a esa cifra (34,2). Por su parte, Luis Suárez, que presumiblemente se perderá lo que resta de temporada, llegó a los 11 tantos con solo 29 disparos, es decir un 37,9.