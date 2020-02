Decepción y otro título que vuela por la vía rápida

El Levante UD Femenino se despidió también ayer de la Copa de la Reina, la segunda decepción en apenas seis días puesto que anteriormente había sido eliminado en semifinales de la Supercopa de España. Dos auténticos mazazos para las chicas de María Pry, que soñaban con hacer algo grande en ambas competiciones y que pasaron de caer de forma inmerecida, con una buena imagen en Salamanca y con el único 'pero' de la falta de acierto, a hacerlo encajando una goleada y dejando síntomas de impotencia.

El Sevilla FC de Cristian Toro –el verdugo de las levantinistas también el pasado curso en Buñol y en cuartos de final– fue mejor y dominó prácticamente los 90 minutos. Eso sí, otro gallo hubiera cantado si en la primera acción de peligro de Levante, en las botas de Esther, el balón hubiera acabado en el fondo de la portería. Solo Cata, la guardameta del cuadro hispalense, pudo evitarlo con una gran parada al reverso de la atacante.

Un lance del juego en el Jesús Navas de Sevilla. SFC

A partir de ahí, las granotas fueron atropelladas por un rival que en el minuto 12 se puso por delante tras una gran jugada de Payne mediante Nagore, que la enchufó desde la frontal por toda la escuadra. Poco pudo hacer Paraluta, que solo cuatro minutos después encajaba el 2-0 tras un despiste defensivo. Karpova se quedó sola y la picó ante la tímida salida de la rumana. La '13' del Levante evitó el tercero en el 28' con una buena mano al disparo, también lejano, de Payne.

Al descanso se llegó con el 2-0 y la sensación de haber generado muy poco. Además de la de Esther destacó un centro-chut de Alharilla que se envenenó y que terminó en el larguero de la meta sevillista. María Pry movió el banquillo, dando entrada a Gemma Gili (que había anotado un doblete ante las sevillistas en el partido liguero de Buñol) y a la atacante Alba Redondo. No obstante sería Zdunek la que terminaría de redondear la goleada del Sevilla FC, con otro contragolpe y otro misil lejano, también imparable para Paraluta (3-0). La sensación fue de total resignación ante un rival al que todo le salía bien.



Ahora, a por el Atlético

Peleó el equipo granota por hacer el gol del honor hasta el final, con ocasiones para Rocío o Eva Navarro, pero no hubo forma. No fue el día. Y van dos consecutivos, con dos decepciones de nivel. Ahora toca pensar en el Atlético. Las levantinistas se jugarán su última bala de la temporada el próximo domingo, ante las rojiblancas. De ganar (o no hacerlo) a las colchoneras dependerá poder aspirar o no hacerlo al último gran 'título' del curso: una plaza por la Champions League. El equipo de Pry visitará el Centro Deportivo Wanda tercero en liga, a dos puntos del Atlético.

Una imagen del Levante-Atlético que se jugó en Buñol. SD

Ficha técnica del partido