Isla de las Tentaciones: Trolleo del Levante UD a Estefanía

El programa de moda de la televisión española da mucho de lo que hablar. La Isla de las Tentaciones sigue rompiendo récords de audiencia basando su contenido en las desconfianzas e infidelidades de pareja.

El programa de Mediaset ha tenido varios protagonistas que se han hecho virales por uno u otro motivo. Andrea, la joven que se cree una princesa y que no tardó en ponerle los cuernos a su príncipe para irse con el primer vasallo que se cruzó en su camino ha dado. El actor aceptó la propuesta de la chica para irse con ella de la Isla de las Tentaciones.



Estefaníaaaaaa se fue sola

Otro caso bien diferente fue la aventura de Estefanía con Rubén, un actor que vistió la camiseta del Levante UD hace unos años y que ahora ha dado el salto a la pequeña pantalla. 'Fany' llegó a la isla acompañada de su novio Christopher, con el que llevaba siete años de relación. La joven no tardó en mantener una aventura con el exfutbolista, pero a la hora de la verdad, Rubén declinó la oferta de Estefanía de abandonar la Isla de las Tentaciones con ella argumentando que no podría fiarse de ella como pareja tras ponerle los cuernos a su pareja después de siete años (ver vídeo). La cuenta oficial del Levante UD Esports no tardó en aprovecharlo con un tuit en el que publicaba una carta del videojuego FIFA en la que le atribuía un 99 de regate.