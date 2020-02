Morales o repetir equipo en La Cerámica

El Levante se planta este fin de semana en el Estadio de La Cerámica con la sensación de haber tomado oxígeno tras su último triunfo ante el Leganés y con mucho más que ganar que que perder. Los de Paco López afrontan la cita mermados por las ausencias de Radoja y Hernani —al margen de las de Iván y Rober Pier—, pero también las diferencias entre los oponentes de la semana pasada y de esta (Leganés y Villarreal) hacen que se afronten los dos partidos de distinta forma. El entrenador del Levante, Paco López, podría repetir este sábado el mismo once que venció al Leganés en la última jornada, tal y como ya ha hecho en otras dos ocasiones esta temporada obteniendo buenos resultados.

Una vez recuperados de sus molestias musculares tanto Sergio Postigo como José Campaña y Gonzalo Melero (que está en condiciones de entrar en la convocatoria), el técnico del Levante podría formar en La Cerámica con Aitor, Miramón, Vezo, Postigo, Toño, Bardhi, Campaña, Rochina, Vukcevic, Roger y Mayoral, si bien eso depende en gran medida de la apuesta final. En el cuerpo técnico granota saben que en Vila-real se van a encontrar un rival que va a pisar más campo contrario que el Leganés y que posiblemente vaya a tener más balón, pero vaya a dejar más espacios. Para atacarlos, pese a no estar en su mejor momento de rendimiento, Morales puede ser un jugador clave.

Si juga Mayoral y no lo hace Morales de inicio, Paco López apostaría por los mismos futbolistas que ganaron al Leganés y repetiría una fórmula que ya desarrolló con éxito en otras dos ocasiones esta temporada.

Después de ganar a la Real Sociedad (1-2) en Anoeta en la undécima jornada, el técnico de Silla repitió la misma alineación en la visita del Barcelona al Ciutat de València, donde su equipo se impuso al Barcelona por 3-1.Paco López formó entonces con Aitor, Miramón, Postigo, Cabaco, Toño, Bardhi, Radoja, Rochina, Campaña, Roger y Morales en esos dos partidos y, aunque mantuvo el once en San Mamés por tercera semana, perdió ante el Athletic.

La otra ocasión en la que el técnico del Levante alineó a estos jugadores fue en las victorias ante el Granada (1-2) y el Celta de Vigo (3-1) para despedir el año 2019 donde escogió a Aitor, Miramón, Postigo, Vezo, Clerc, Bardhi, Radoja, Melero, Campaña, Mayoral y Morales.