Paco López confirma que no hay oferta por Roger

"No me ha hecho falta hablar con el jugador porque he hablado con el club y con eso tengo suficiente. El club me ha trasladado que no hay una oferta del Barça, nadie del Barça ha llamado al Levante y me tomo esto como los rumores que suele haber". Con esas palabras, Paco López, en rueda de prensa, confirmaba la información de SUPER sobre el caso Roger. Como se publicó este jueves, el supuesto interés por parte del conjunto culé nunca había llegado a las oficinas del conjunto de Orriols.

De hecho, el técnico volvió a ser preguntado por la situación del Pistolero, pero Paco López volvió a contestar de forma contundente. "No me preocupa porque es algo que no existe, que sólo existe en la prensa. No me paro a pensar nada, no me preocupa porque creo que no se va a dar. El club lo ha dejado bien claro, no hay absolutamente nada", insistió.