Paco López contra el VAR: "El Villarreal CF se tendría que haber quedado con 10 en la primera parte"

La derrota en La Cerámica, por centímetros, ha sacado a relucir al Paco López más reivindicativo e inconformista. El técnico del Levante UD ha sido el primero en hacer público el malestar del vestuario granota por la actuación de Melero López en el terreno de juego y Prieto Iglesias desde la sala VAR, en Las Rozas.

El técnico ha clamado contra el colegiado por diversos motivos. El primero de ellos que no se añadiera el tiempo de prolongación adecuado tras estar consultando un posible fuera de juego con el VAR en el 2-1 durante al menos 5 minutos. "Estoy de acuerdo que no se añade lo que toca, pero no podemos hacer nada. Seguimos sin saber si hay fuera de juego en el segundo del Villarreal".

"Por el tiempo que se ha perdido analizando la jugada y sigue sin estar del todo claro. No sé las líneas cómo se han trazado", ha manifestado. Además, Paco López ha destacado esa doble vara de medir, puesto que el año pasado el Levante se vio perjudicado en un 1-0 a favor que no subió al marcador también ante el Submarino. "La temporada pasada nos anularon un gol a Rochina en un momento clave por un talón a Morales y esta hemos tenido otra jugada trementamente dudosa. Por la tardanza imagino que habrá mil dudas y ha sido una pena porque el año pasado nos pasó justo al revés".

Otro de los motivos que ha generado malestar entre los granotas ha sido una posible expulsión a Iborra, tras saltar con el codo en alto ante Vukcevic en el 28' con una amarilla. "En la primera parte, el Villarreal se tenía que haber quedado con 10. El partido se ha decantado por el acierto del Villarreal en área contraria. Me parece que a Iborra le tenían que haber sacado la segunda", ha reclamado.



La efectividad granota

Paco López ha lamentado la falta de acierto de sus atacantes, hecho que para el técnico ha marcado el partido. "Ellos lo han sido más, pero en juego no han sido superiores. El Levante UD ha demostrado personalidad ante un rival con un talento que está llamado a estar en competiciones europeas. Nos ha faltado el acierto en los últimos metros".

En este sentido, ha recordado que "en la primera ocasión que han tenido han marcado gol", y ha expresado que desde ahí "no ha sido fácil porque ellos tienen jugadores con muy buen pie". Pese a ello, ha elogiado el trabajo de sus futbolistas, que nunca le perdieron la cara al partido. "No nos hemos visto inferiores en ningún aspecto salvo en el área rival", ha remarcado.

Por último, Paco López negó rotundamente que el equipo estuviera en una situación crítica con 4 derrotas en los últimos cinco partidos desde que se volvió de las vacaciones. "El equipo ha jugado muy bien. ¿Crítico por qué?", ha respondido. "No nos fijamos solo en los resultados. Analizamos lo que hacemos bien y lo que hay que mejorar. Estamos en el camino para conseguir los resultados. Para ello hay que ser competitivos y centrarnos en hacer las cosas bien", ha zanjado.