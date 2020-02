Roger, sobre el interés del Barça: "El Levante no quiere venderme"

Roger Martí, el máximo goleador nacional de LaLiga Santander, está tranquilo. Y eso, aunque no lo parezca, ya es mucho. Su nombre ha estado en boca de todos desde que lo situaron en la órbita del FC Barcelona la semana pasada. Algo así marea a cualquiera y de hecho la preocupación del Levante UD era que a él no le pasara factura. Paco López, haciendo suya la postura del club, negó que el Barça trasladase una oferta y lo calificó como un rumor de mercado "que solo existe en la prensa". Roger, sin embargo, desvela que el pasado martes se produjo una reunión con su posible traspaso como telón de fondo.

"Al final el martes se pone en contacto conmingo mi agente (José Rodri, de la empresa Promoesport) y me dice que el Barça está interesado en ficharme", asegura en una entrevista grabada este martes después del entrenamiento en Buñol. "Él viene a València, se reúne (con Quico Catalán) y me dice que no se llega a un acuerdo porque el Levante no quiere venderme".

Todo se quedó ahí, aunque para Roger está fuera de toda duda que el interés fue real. "Estoy al margen de todo eso pero sabiendo claramente que el Barça estaba interesado en mí. Al final no se ha vuelto a hablar más del tema pero como siempre he dicho, estoy muy a gusto aquí y tranquilo. Que te quiera un equipo como el Barça es muy bonito y demuestra que se están haciendo bien las cosas. No sé cómo acabará el tema pero estoy muy contento aquí".

El delantero, autor de 10 goles en lo que va de curso, reconoce que para él es un orgullo que el Barcelona se haya interesado por él. "El jugador que diga que no le gusta que le llame el Barça está mintiendo, es uno de los mejores equipos del mundo. Es bonito que te llamen o que se interesen por ti, como es el caso. Pero yo al final estoy muy centrado. Está claro que tengo un contrato aquí y una cláusula que hay que respetar". En su búsqueda desesperada por un delantero, el de Roger no ha sido el único jugador del Levante UD al que se ha asociado con el Barça.