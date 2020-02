"Hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera"

Semana de partido contra el Madrid. Choque importante, pero después de caer ante el Villarreal, aún con más ganas de hacer algo positivo y sacar tres puntos.

—Hicimos un buen partido y es una pena que al final el resultado no nos acompañó. El equipo está fuerte y tiene ganas de conseguir un gran resultado este fin de semana. Venimos haciendo bien las cosas. El otro día ganamos al Leganés y en campos como el Camp Nou o El Sadar, el equipo hizo buenos partidos. Tenemos que ser positivos. Es verdad que viene el Madrid pero el equipo en días así siempre ha dado la cara. Y esperemos sacar algo positivo el fin de semana.

Habla de buenos partidos en El Sadar y en el Camp Nou, pero el equipo no ganó. ¿Nota que al Levante le cuesta más ganar esos partidos en los que hay igualdad? ¿Tiene la sensación de que para ganar hay que hacerlo todo excelente?

—Es Primera División y tienes que hacer todo perfecto para conseguir triunfos y los tres puntos porque cualquier rival en primera te penaliza. Creo que tenemos que corregir cosas y mejorar pero el equipo está haciendo cosas muy bien. Tenemos que encontrar simplemente esa regularidad que queremos.

Ya en el plano individual. En su último partido en casa golazo al Leganés. ¿Siente que se habla poco esa capacidad anotadora que tiene y que ha demostrado?

—Es un debate que siempre está ahí. Yo me centro en lo mío y en hacer goles. Cuando he tenido la oportunidad lo he demostrado y ahora estoy contando con la confianza del Míster, la verdad que me estoy encontrando muy bien y ojalá pueda seguir aportando goles.

La temporada pasada luchaba con Aspas, Mata, De Tomás e Iglesias. entre otros. Este año es el máximo anotador nacional empatado con Gerard Moreno y Ángel. No es fruto de un año. ¿Cree que se valoran menos sus goles?

—Sí. Da esa sensación. Igual porque no tengo un juego tan vistoso como otros o por qué es. Al final estoy centrado en lo mío y en hacer goles, pero al final los frutos llegan.

Uno de esos frutos también es que su nombre empiece a sonar en clubes 'top' como el Barça. ¿Cómo vivió esa situación?

—Al final el martes se pone en contacto conmingo mi agente (José Rodri, de la empresa Promoesport) y me dice que el Barça está interesado en ficharme. Él viene a València, se reúne (con Quico Catalán) y después de eso vuelve a Barcelona. Me dice que no se llega a un acuerdo porque el Levante no quiere venderme. Yo estoy un poco al margen de todo eso, solo sabiendo que el Barcelona sí estaba interesado en mí. Y al final no se ha vuelto a hablar del tema, yo estoy muy bien aquí, aunque está claro que que te quiera un equipo como el Barça es muy bonito y es porque se están haciendo las cosas muy bien.

En el momento en el que recibe la llamada, ¿qué piensa?

—El jugador que diga que no le gusta que le llame el Barcelona está mintiendo. Es uno de los mejores equipos del mundo. Es muy bonito que se interesen por ti, pero yo estoy centrado, tengo un contrato aquí, tengo una cláusula, el Levante no quería vender y quedó ahí simplemente el tema.

Ahora esta semana viene el Madrid, otro 'coco'. ¿Se vive diferente a las otras?

—Sí, claro. Cuando juegas contra los grandes es un partido más especial. Más bonito. Un partido que todo el mundo quiere jugar y hay que disfrutarlo. Ojalá saquemos los tres puntos.

Ya sabe lo que es ganar al Madrid y también marcar a Courtois.

—Sí, le metí dos goles el año pasado. Y ojalá que se repita.

Después del Madrid llegará el Eibar. Uno de esos partidos en los que no hay que fallar. ¿Notan la presión de la zona baja?

—Bueno, tenemos un colchón que entre comillas podemos estar tranquilos. Sí que es verdad que igual que miras hacia arriba miras hacia abajo para ver un poco cómo va la clasificación. Pero creo que el equipo es consciente de que haciendo bien las cosas no vamos a tener ningún problema.

Sobre el colchón, ¿se ha hablado en el vestuario lo que pasó el año pasado y cómo se tuvo que llegar a una final en Montilivi?

—Al final este año hemos tenido alguna charla cuando el equipo no encontraba una regularidad o no encontraba esos resultados que esperaba pero creo que ahora mismo el equipo, a pesar de que no estamos teniendo el premio que queremos en algún que otro partido, está tranquilo. Sabemos por donde pasa la salvación y el equipo ha demostrado que puede ganar a cualquiera. Ojalá este fin de semana logremos tres puntos importantes que nos ayuden mucho en busca de la permanencia.

No será nada fácil. El año pasado sin embargo al Madrid ya le costó y si no hubiera sido por el 'no' penalti de Doukouré. ¿Sabe que en Madrid ya están calentando el encuentro con la designación de Hernández Hernández?

—Yo personalmente no me importa lo que digan. El árbitro seguro que tiene personalidad. Hay que ayudarles porque no lo tienen fácil y tratan de hacerlo lo mejor posible. Ahora con la ayuda del VAR tienen un poco de más de respaldo de la tecnología y pueden solucionar algunas situaciones.

Habla del VAR, ¿cómo lo viven cuando se tarda tanto en ocasiones en decidir?

—Al final se ha creado para ayudar. Sí que es verdad que nos beneficia a todos, aunque es cierto que en situaciones se alarga en exceso algunas jugadas. En esos momentos no ayuda porque te quedas frío, pero bueno, todo lo que sea porque exista más justicia bueno es.

Yendo de nuevo a sus actuaciones individuales, Mayoral se jugó tintarse de pelo de azulgrana si llega a los 12 goles. ¿En su caso qué estaría dispuesto a hacer si supera el récord de Koné?

—En el pelo ya no me haría mucho (se ríe). No está ya para hacer muchas cosas. Si supero los quince goles me haría algún que otro tatuaje.

¿Le caben más?

—Uno más tampoco hace daño. Y ese además merece aún más la pena por lo que significa.

¿Piensa en ese récord de Koné? ¿Lo tiene ahí en la cabeza?

—Sí. Siempre es bonito superar los goles que hizo él. Para mí siempre fue un referente, cuando yo estaba subiendo del primer equipo estaba él. Y la verdad que me gustaba muchísimo como jugador. Aprendí de él y sería un honor poder superarle como máximo goleador en una sola temporada. Quedan aún seis goles, pero espero que el equipo siga haciendo las cosas bien, que es lo más importante, y que yo pueda aportar mi granito de arena haciendo goles.

Para eso necesitará que la afición siga mostrando ese apoyo que le ha dado durante todo el año. ¿Qué le pide de aquí a final de curso?

—Que nos siga apoyando como lo han hecho hasta ahora, sobre todo en los momentos difíciles porque eso lo notamos muchísimo. Y en momentos en los que van bien las cosas que nos acompañen. Esto es de todos y al final si nos empujan, podremos hacer cosas muy bonitas y disfrutarlo juntos.