Deyverson: "En mi vida he vivido un ambiente así"

El delantero del Getafe y exjugador del Levante Deyverson no dudó en alabar sobre el ambiente que se generó en el duelo frente al Ajax. Al término del choque, habló sobre la afición del equipo azulón: "De locos. Nunca he visto eso. He estado en muchos equipos. En el Alavés en el Benfica... pero nunca he visto en mi vida lo de aquí. Enhorabuena para la afición, de verdad", apuntó

Sin embargo, fue el foco de atención después de ser víctima del lanzamiento de un mechero tras marcar el gol, y aclaró lo sucedido con la celebración. "He hecho un gol. He celebrado con el tatuaje de mi mujer y ya está. Me han tirado una cosa pero ya he perdonado. Eso pasa. A seguir trabajando y luchando. No soy una estrella. Siempre a trabajar y a tope", indicó.

Deyverson explicó cómo fue su salida del campo en el descanso tras encararse con varios jugadores del Ajax. "Me tiraron un mechero, muy fuerte. Me hizo mucho daño. Malo no es para mí, es para ellos. Habla mal de la afición. El fútbol es bonito, tiene que ser una cosa buena y amistad. El portero del Ajax, Varela, es amigo mío del Benfica. Hablamos y ya está. Me conoce y me sacó de la pelea. Habló conmigo, me dijo que estuviera tranquilo y dije que vale. Pero vinieron compañeros suyos a hablar conmigo y ni les conozco ni me conocen. Respeto a todos. Yo ya he perdonado", indicó.

Para Deyverson, lo más importante del partido "fue la victoria" y dijo estar muy feliz y preparado para el siguiente encuentro que disputará el Getafe ante el Sevilla. "No sé si el Ajax es favorito. Vamos a ir a disfrutar y a tope siempre. Será muy difícil y hay que ser optimistas. La gente que habla (sobre el estilo del Getafe", dice lo que quiere, tiene boca para hablar".