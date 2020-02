Paco López sobre Roger y el Barça: "Yo no miento cuando digo cosas así"

El Levante se medirá al Real Madrid, pero curiosamente parte del protagonismo de la rueda de prensa previa al partido lo ha acaparado Roger y el supuesto interés del Barça que él mismo confirmó en exclusiva en una entrevista para SUPER y sobre el que Paco López no ha querido quedarse al margen.

El técnico granota ha sido claro y conciso cuando le han preguntado sobre su tranquilidad ahora que el equipo catalán ya se ha decantado por Braithwaite. "Estoy muy tranquilo de tener a todos los efectivos y de que no se lleven a nadie", ha indicado en primera instancia. "Sabiendo lo que había desde la semana pasada, sigo estando igual de tranquilo que en la previa del Villarreal. Yo no miento cuando digo cosas así", ha replicado el técnico.

Una imagen de Roger junto a Paco López. SD

Cabe recordar como en la previa al partido ante el Submarino Paco López ya se refirió al rumor del '9' granota y el Barcelona. "No me ha hecho falta hablar con él, ya que he hablado con el club y con eso tengo suficiente. Me han trasladaod que no hay ninguna oferta del Barça y que nadie del Barça ha llamado al Levante", expresó el preparador. "Por tanto, yo me tomo esto como los rumores que suele tener el fútbol", añadió restándole fuerza al asunto.

No obstante, esta semana fue el propio Roger el que, los días previos a la elección final del conjunto culé, reconoció que el martes 11 de febrero se produjo una reunión con su posible traspaso como telón de fondo. "El martes se pone en contacto conmigo mi agente (José Rodri, de la empresa Promoesport) y me dice que el Barça está interesado en ficharme. Él vino a València y se reunió con Quico Catalán y tras este encuentro me dijo que no se llega a un acuerdo porque el Levante no quiere venderme".