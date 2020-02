"Le pego con el alma. Sabía que me quedaba muy poca gasolina"

José Luis Morales fue el héroe de la victoria frente al Real Madrid con el golazo del triunfo. El jugador granota ha hablado para los micrófonos de Movistar LaLiga a la conclusión el encuentro



Estas fueron las declaraciones de Morales

"Le pego con el alma. Sabía que me quedaba muy poca gasolina. He pensado en terminar la jugada, la he enganchado bien y ha salido muy bien el balón. Ha entrado por la escuadra. Más cerca del objetivo"

"La primera parte ellos, les he visto muy acertados en esas últimas acciones pero nosotros hemos estado muy juntitos y muy bien. Hemos decidido apretar arriba, sabíamos que ibamos a tener alguna y que la queríamos disfrutar para intentar ganar."

"Es una suerte. Hay un trabajo muy muy bueno. Por la alegría de la gente, nos lo merecemos todos. Es esta la dinámica que tenemos que seguir, porque podemos sufrir, pero tenemos que seguir adelante. Un poco más cerca del objetivo"

"Son los árbitros los que deciden. Son los que tienen que interpretar las decisiones. Incluso nosotros nos sorprendemos en ocasiones. Porque a veces las pitan y otras no, entra la voluntariedad y otras no... es extraño. Pero son ellos los que deciden, pero siempre va a haber polémica"