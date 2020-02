Quico Catalán: "Hoy el fútbol ha sido justo con Morales"

Quico Catalán atendió a los micrófonos de Movistar Plus al término del partido y no dudó en mostrar su felicidad al ver que el artífice de la victoria frente al Madrid fue José Luis Morales.

El Comandante llevaba desde la tercera jornada de LaLiga Santander sin marcar y estaba siendo el foco de atención por no deslumbrar como acostumbró desde su llegada al Ciutat de València. Al ser preguntado, el presidente del Levante no dudó en valorar el esfuerzo del '11' granota y su alegría por el tanto. "Deseaba que tuviera un buen partido y que tuviera buenas sensaciones. La mejor para lograrlo es el gol, los tres puntos, la victoria y el cariño de la afición como el de la gente que te quiere. No lo está pasando bien y nos alegramos mucho por él. Hoy el fútbol ha sido justo con José", dijo el máximo mandatario.

También, se le cuestionó sobre si le sorprendió la diana por el gesto que hizo Courtois, pero prefirió valorar el golpeo que el despiste del guardameta blanco. "Sorprende hasta al mismo portero por la belleza del golpeo. Le pega muy bien. A lo mejor no se lo espera, es un gol raro, pero es un gol bonito".