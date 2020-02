El auténtico 'Matagigantes' de LaLiga

El Levante se ha ganado a pulso el apelativo de 'Matagigantes'. Los datos hablan por sí solos. Desde aquella primera vez en la que el conjunto granota se impuso en liga el 11 de octubre de 1964 al FC Barcelona con el histórico 5-1 en Vallejo —Torrens, Wanderley (2) y Serafín (2)— , el fútbol ya había deparado otros dos grandes triunfos ante el otro de los transatlánticos del fútbol español, el Real Madrid, como fueron el 0-1 del 4 de febrero de 2007 con gol de Salva Ballesta transformando un penalti cometido sobre Tomassi en el Bernabéu y el 1-0 en Orriols con tanto de Arouna Koné para el histórico Levante de Juan Ignacio Martínez el 18 de septiembre de 2011.

Esos resultados quedan como pinceladas históricas, pero tras el triunfo de este sábado en Orriols frente al Real Madrid con golazo de Morales, se confirma que quien más ha agrandado esa leyenda es el Levante de Paco López —técnico que curiosamente con el último triunfo ha superado al anteriormente mencionado Juan Ignacio Martínez como entrenador levantinista con más victorias en Primera División—. Desde la llegada del técnico de Silla al banquillo granota el equipo ha sido capaz de doblegar en el Ciutat por 5-4 el 13 de mayo de 2018 a un Barça que había llegado a aquella penúltima jornada sin perder un solo partido de LaLiga; de conquistar nuevamente el Bernabéu (1-2 con tantos de Morales y Roger) el 20 de octubre de 2018; y esta temporada de volver a derrotar al Barça de Valverde por 3-1 (Campaña, Mayoral y Radoja) y al Real Madrid de Zidane por (1-0) con el tanto de Morales este pasado sábado.





De hecho Paco López es el primer entrenador que logra en el fútbol español vencer en su campo en una misma temporada a Barça y Real Madrid desde que lo lograse el exvalencianista Unai Emery en la campaña 15/16 con el Sevilla.



Volvió el 'Moro'

Morales, autor del tanto del triunfo este sábado, también marcó en el Bernabéu en el último triunfo granota allí. El capitán rompió con ese tanto una mala racha de cinco meses y medio sin marcar en Liga que hasta le había costado el puesto en el once titular. Sin embargo, su regreso al once inicial fue el mejor posible, ya que tras quedarse fuera del equipo en cuatro de los cinco partidos previos al enfrentamiento ante el Real Madrid, el jugador madrileño anotó su segundo gol de la temporada con un zurdazo a la escuadra de la portería defendida por Courtois.

Con este gol, Morales puso punto final a su segunda peor racha goleadora desde que se estrenó en Primera División, ya que el extremo del Levante no marcaba desde la tercera jornada de Liga, celebrada en agosto, ante el Real Valladolid (2-0). Él mismo aseguró que le hacía falta un partido como el completado ante el Real Madrid.