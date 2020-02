Última hora sobre el estado físico de Radoja

El centrocampista del Levante UD, Nemanja Radoja, confirmó que ya está completamente recuperado de la lesión muscular que le ha impedido jugar el último mes y explicó que ya no tiene "ninguna molestia" y se entrena con normalidad junto al resto del equipo.

Radoja disputó su último partido el 21 de enero ante el Sevilla y el 7 de febrero el Levante comunicó que sufre una lesión muscular de grado uno en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

El jugador serbio confirmó en unas declaraciones a la televisión del Levante que ya está recuperado. "Estos días he entrenado con el grupo y me noto bien. No tengo ninguna molestia, hice todo con el grupo y estoy bien", afirmó el jugador balcánico.

De este modo, Radoja podría ser una de las novedades del Levante para enfrentarse este sábado al Eibar en Ipurua en LaLiga.

El centrocampista participó en la noche del pasado miércoles en su primer acto junto a unos peñistas del Levante y agradeció los ánimos de su hinchada ante el Real Madrid, partido en el que "todo el tiempo" los apoyaron.