"El asistente le ha dicho al árbitro que la falta del 1-0 era a nuestro favor. Era clarísima"

Paco López se ha mostrado decepcionado con el paso en falso del Levante en Ipurua (3-0) y ha destacado que un claro error del colegiado en el 1-0, la falta de acierto en ataque de los granotas y la fragilidad y los despistes defensivos han costado otra derrota a domicilio. Una oportunidad perdida, tal y como manifestaba Morales, para que el equipo diera un paso al frente en la lucha por la salvación.

Un lance del choque en Ipurua. EFE

Dos versiones de un mismo partido

"Hemos hecho 25-30 minutos para mí muy buenos. Dentro de un mismo partido se han jugado muchos, pero esto se trata de ser eficaces. Ellos lo han hecho y nosotros no. Hemos salido enchufadísimos, hemos tenido el 0-1 con Roger. Luego ha llegado una falta clarísima (de Pedro León a Toño), la que precede al 0-1 que no lo era. La ha señalado al revés. Lo hemos visto perfectamente porque era delante de nuestro banquillo. Lo de siempre. El asistente le marcaba que era a nuestro favor y no le ha hecho caso. Ellos en el segundo tiempo han sido mejores, pero esto se trata de acertar en la zona de peligro, donde puedes hacer daño"



Falta previa al 1-0 (inexistente)

"El asistente le ha marcado al revés. Golpea Pedro a Toño y es al revés. Es una jugada que como te vas 3-0 recurrir a esto nunca lo vamos a hacer. Es una realidad, ponerte por delante hoy en día en Primera lógicamente hace que tengas mucho avanzado y más con el Eibar, que tenía esa necesidad de ganar por cómo estaba. Pero nosotros también nos hemos equivocado. Sin balón tenemos que ser mucho más exigentes. Somos capaces de generar todo lo que hemos hecho, pero si no acertamos y luego tenemos cierta debilidad sin balón, pues te vas con esta derrota."



Falta de acierto en ataque y defensa

"Hemos fallado en la toma de decisiones en defensa y ellos lo han aprovechado. Trabajas los diferentes aspectos que consideras. El rival ha estado mejor que nosotros. Podríamos hablar de determinadas acciones o duelos sin balón. El acierto y la toma de decisión en los últimos metros hoy nos han condenado. Deberíamos ser más rigurosos sin balón. Nos ha faltado precisión, ese equivocarnos. Cuando había que pasar tirábamos, cuando había que tirar pasábamos. Cuando lanzábamos la tirábamos arriba. Nos hemos equivocado mucho. El segundo gol viene también de un error nuestro en ataque. De un pelotazo de Cote, de una mala decisión de Morales viene el gol.



La complejidad de LaLiga

"Nosotros entendíamos que iba a ser muy duro. Es muy difícil ser regular en esta liga. A nosotros nos achacan eso, pero es así. El Athletic también lleva 10 jornadas sin ganar. Hay tanta igualadad que los partidos se deciden por estos detalles como estar más acertados. Con algo más de regularidad conseguirá el Levante el objetivo".