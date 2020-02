José Luis Morales ha sido el protagonista a pie de campo una vez finalizado el Eibar 3-0 Levante. Una derrota dura para el Levante, que tras 15 visitas sigue sin ganar en Ipurua (8 derrotas, 7 empates) y que deja pasar una buena oportunidad para dar un paso de gigante en la lucha por la permanencia.

El cuadro de Paco López, que venía de ganar al Real Madrid, podría haber vencido a un rival directo, meter más brecha sobre el descenso y colocarse con 35 puntos antes de recibir al Granada, cosa que finalmente no ha ocurrido.

"La primera parte ha sido buena. Hemos tenido muchas llegadas. No ha faltado terminarlas mejor para ponernos por delante. Eso hubiera hecho que estuviéramos dentro del partido. No lo hemos hecho y luego hemos encajado gol. No hemos tenido la suficiente claridad después del gol para seguir creando ocasiones y tampoco las hemos materializado las que hemos tenido" ha expresado el Comandante.

Y es que el Levante había comenzado bien el partido, con mucha presencia en área contraria y llegadas con peligro, hasta el primer tanto de Charles. "El 1-0 lo han hecho tras una falta. Teníamos que seguir haciendo lo mismo, pero no hemos tenido esa claridad de los primeros 30 minutos. Los partidos duran 90 minutos", ha incidido el 11.

"Este partido ha pasado ya. Veremos todo lo que hemos hecho mal durante la semana para no repetirlo. Hemos dejado pasar otra oportunidad para sellar el objetivo", ha zanjado Morales. El equipo ya piensa en el Granada, el próximo rival de los granotas en el Ciutat.