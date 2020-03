Terminantemente prohíbido pensar en el Derbi

Prohibido ir con el freno de mano echado. Ese es el mensaje que el cuerpo técnico granota quiere que llegue nítido de cara al partido frente al Granada que precede al derbi del día 14 en Mestalla. No hay apenas dudas de que la plantilla tiene claro que no se puede reservar nada en ningún partido y menos en casa ante un rival de 'tu liga' como es el conjunto nazarí cuando todavía te faltan alrededor de diez puntos para asegurar el objetivo de la permanencia, pero por si acaso conviene recordarlo.

A la cita de este domingo a las 16:00 frente al Granada hay hasta cinco futbolistas que llegan apercibidos de sanción como son Roger Martí, Enis Bardhi, Carlos Clerc, Rúben Vezo y Rochina. El caso del último queda exento porque no podrá jugar ante el Granada por lesión, pero los otros cuatro sí están aptos para competir este domingo y por tanto se exponen a ver una cartulina amarilla que les impida estar en un partido sin duda especial por tratarse del derbi y también por estar programado en plena semana de Fallas y en un clima por tanto —a la espera de lo que pueda suceder con las competiciones deportivas en función de la evolución del coronavirus—.

Roger y Bardhi en condiciones normales están llamados a ser dos piezas importantes; Carlos Clerc ahora no está jugando porque Toño le ha ganando el sitio en el lateral izquierdo; y el caso de Rubén Vezo es una incógnita ya que Paco López le ha descartado en los dos últimos partidos pero esta semana no podrá contar con Postigo precisamente por acumulación de amonestaciones y eso le deja con solo tres centrales de la primera plantilla como son él, Bruno y Duarte. El luso está en plena 'puesta a punto' tras no haber recuperado la forma al cien por cien después de su última lesión y falta ver qué decisión toma Paco respecto a él.

La idea es ir con todo a todo lo que se pueda, además, ante un rival que habrá jugado Copa del Rey con máxima exigencia entre semana y puede acusarlo. Sin reservas. Sin dejar ir ningún partido , aunque, por supuesto, sin cometer errores en forma de protesta o de acción innecesaria que puedan acarrear sanción y en consecuencia debilitar al equipo. Huelga decir que cuanto antes se alcancen los cuarenta y pico puntos que garanticen la salvación, antes se podrá respirar, planficar e incluso pensar en otras cosas, pero para eso primero hay qye centrarse en ganar todas las y cada una de las 'finales' que restan.