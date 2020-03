Radoja, energía para el tramo decisivo

Nemanja Radoja regresará salvo sorpresa mayúscula a una convocatoria ante el Granada. El centrocampista serbio no juega desde que el conjunto granota cayese derrotado en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla en Copa del Rey el 21 de enero. Hizo un intento inicial de regresar al grupo tras sufrir las primeras molestias, pero días después el club comunicó que sufría una microrrotura grado 1 en los isquiotibiales de la pierna izquierda, una lesión, como casitodas las musculares, que requiere prudencia.

Ahora lleva ya dos semanas trabajando a ritmo normal. De hecho, de haberse tratado de una final, la semana pasada podría haber entrado en la lista de convocados ante el Eibar, pero no se quiso correr ningún riesgo y visto el rendimiento que había dado el equipo sin él ante el Real Madrid, se apostó por dejarle fuera de la lista. De hecho el jugador en declaraciones ofrecidas por el club se mostró incluso optimista de cara al duelo ante el conjunto armero, para el que finalmemnte fue descartado:"Estos días he entrenado con el grupo y me noto bien. No tengo ninguna molestia, hice todo con el grupo y estoy bien", afirmó el jugador balcánico. Desde su lesión el equipo ha jugado seis encuentros saldados con dos victoria y cuatro derrotas. Cuando él cayó lesionado estaba siendo uno de los jugadores con mayor continuidad y rendimiento de la plantilla si bien su ausencia ha coincidido con cierto grado de mejoría de Vukcevic.