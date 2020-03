Paco López habla de la situación de Óscar Duarte

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este viernes que cuenta con el costarricense Óscar Duarte para el partido del domingo ante el Granada y que desconoce el estado exacto de las negociaciones entre su club y el Valencia para la cesión del defensa hasta final de temporada.

"Ya di mi opinión a la dirección deportiva y al presidente en la reunión que tuvimos el jueves por la mañana, pero no la voy a hacer pública. Me preguntaron mi opinión a nivel deportivo y te puedo asegurar que no sé nada más. Duarte ha entrenado con nosotros y está disponible para el domingo", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo en Buñol.

Paco López explicó que ha hablado "un rato" con Duarte al acabar el entrenamiento e insistió en que cuenta con él para jugar el domingo ante el Granada. "Le he dicho que no sé nada y que estemos centrados en el partido del domingo", indicó.

"Lo tenemos con nosotros y no contemplo nada más. Solo pienso en que Duarte nos tiene que ayudar en el próximo partido contra el Granada", agregó el entrenador del Levante.

El técnico valenciano, además, explicó que todavía es pronto para saber cuándo estará listo el central Rober Pier. "Rober cada vez está mejor, pero su inactividad ha sido tan larga que ahora no puede jugar un partido. Estamos muy contentos y él también", concluyó