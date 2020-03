La regularidad se recupera con una victoria en Orriols

Que el Granada CF se quedara a las puertas de la final de la Copa del Rey, exactamente a un gol y diez minutos, puede ser bueno o malo para los intereses granotas. Pueden llegar cansados y deprimidos o, por contra, reforzados y motivados puesto que cayeron pero merecieron la clasificación. «No sabemos cómo les afectará», expresó Paco López al respecto en la previa al enfrentamiento. «Puede que positivamente o negativamente». (Puedes asistir al partido participando en nuestro sorteo)

El cuadro nazarí afrontará cita en Orriols con apenas dos días de 'descanso' y menos tiempo que los granotas para prepararlo tras caer ante el Athletic, pero no hay mejor escenario que Orriols para resarcirse. Solo Espanyol, Valencia y Alavés han sacado los tres puntos en su visita al feudo granota, por lo que la derrota en Copa también puede ser un estímulo para los hombres de Diego Martínez, que ahora se centran en seguir creciendo en LaLiga.

«Me espero al Granada que está haciendo una gran temporada», indicó el técnico, que analizó a su rival, pero afirmó que «nos centramos más en nosotros mismos». «Será un partido dificilísimo porque han demostrado ser un equipo fuerte, que por su nivel físico lo pone complicado a cualquier rival, pero nos centramos en nosotros». En este sentido, el técnico considera que la victoria pasa por que «el equipo mantenga el mismo nivel que demuestra en cada partido en casa (7 victorias, dos empates y solo tres derrotas).

Una imagen de Paco López en un entrenamiento. SD

«Tenemos que tener fe, convicción y concentración», añadió. «Es un partido para no despistarnos desde el principio. Hay que insistir mucho y mejorar para ganar». En este sentido, es hora de pasar página –y de hacerlo rápido­– tras encajar una goleada en Ipurua (3-0). «El análisis lo hicimos el día posterior al partido. Sacamos conclusiones el primer día y sabemos lo que hay que mejorar», argumentó Paco. En este sentido, el preparador valenciano insistió en su idea de cada semana. «Buscamos que el equipo mejore cada semana, independientemente de los resultados. Nuestra mentalidad es seguir creciendo como equipo».



Un vaivén de emociones

Paco López confirmó el gran debe del vestuario: la regularidad. «Nos gustaría tener fuera la misma que en casa», expresó. «Pero es que cada partido es un mundo y estas montañas rusas se convierten en dinámicas que pueden ser buenas y malas, e ir desapareciendo», explicó. Por eso el partido ante el Granada es tan importante. En él está en juego el poder olvidar ese mal trago de la visita a Eibar, esa goleada y dar otro paso, amparado en la afición granota, hacia la salvación, aprovechando la fuerza del Ciutat. "Queremos conseguir otra victoria en casa y para eso tenemos que hacer las cosas tan bien como siempre".

Paco López igualará ante el Granada a JIM como técnico con más partido en Primera como granota. EFE

"Yo creo que será así porque seguimos manteniendo esa unión y compromiso con la gente (afición)». Pero, por si fuera preciso, Paco López incidió en la dificultad del compromiso y mandó un mensaje a la afición. «Estamos viendo la temporada que está haciendo el Granada», reiteró. «Vamos a necesitar de absolutamente todos para conseguir la victoria».



Otro récord para Paco

El técnico igualará a Juan Ignacio Martínez como entrenador con más partidos dirigidos en Primera (76 encuentros). «Es un honor y un orgullo, pero estamos tan centrados y vivimos tanto el momento que cuando esto llegue a su final tendré conciencia de todo lo que he hecho y lo valoraré más». El preparador igualará el domingo a JIM, pero ya le superó hace dos jornadas en la parcela de victorias. Y es que el tiempo vuela, tanto que esta misma semana ha cumplido dos años como granota. «No me da tiempo a pensarlo mucho. El día que me hice cargo del equipo no pensé que esto iba a ocurrir. Pensé en disfrutar el momento, como ahora."