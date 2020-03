Aitor Fernández: "Por muchas buenas temporadas que haga no podré recompensar a Paco López"

Un total de 120 paradas en esta temporada convierten a Aitor Fernández en el mejor de la LaLiga en ese apartado. Con los pies en el suelo, el meta granota reconoce que le ilusiona cuando se habla de la selección, pero afirma que todo está yendo muy rápido tras pasar de Segunda B a ser uno de los nombres de Primera en solo cuatro años. Él mismo reconoce que Paco López ha sido clave en ese crecimiento. Sobre el futuro no se marca ninguna meta, pero es ambicioso.



Este domingo importante contra el Granada. ¿Cómo está el equipo tras la derrota en Ipurua?

Íbamos con esperanza de una vez por todas sellar... o hacer más de medio trabajo hacia la permanencia y luego por qué no soñar un poquito más en grande y creo que el que vio el partido sabe que no fue como para 3-0. El Eibar en su casa es muy fuerte y no desplegó tanto su juego pero nos vamos a casa con un marcador que escuece y cuanto antes podamos darle la vuelta a la situación mejor.

Habla del juego rival y de que el marcador fue abultado. Buenos primeros 25 minutos y luego un golpe desconecta al equipo. ¿Cree que al equipo le cuesta sacar los partidos en los que no está a un nivel de notable alto?

Al final nuestra forma de jugar, como queremos ser protagonistas, hoy en día creo que para hacer daño a los rivales tienes que ser muy superior y jugar muy bien. Lo demás es prácticamente imposible generar una ocasión de gol. Es verdad que como es nuestra forma de jugar, hacemos muchas cosas bien, más bien que mal. Y hay veces que en ese cara a cruz este año no estamos teniendo esa pizca de suerte.

En lo individual sin embargo el nivel nunca falla. La portería a cero no se logra en muchos casos, pero su nivel es indiscutible.

En casa hemos logrado dejar la portería a cero en dos ocasiones ahora seguidas pero sí que es verdad que fuera llevamos más de un año sin hacerlo. Particularmente creo que yo no he logrado dejarla. Son datos que mientras el equipo crezca y haga su trabajo, lo demás es trabajar para evitar encajar o hacerlo lo menos posible. Si el trabajo y la intención del equipo está me da igual seguir encajando goles. Intentaremos ser superiores al rival independientemente de encajar o no.

¿Sabe cuántas paradas lleva?

Al final un equipo que se expone tanto es normal que luego reciba transiciones. Es verdad que cuentan todas las paradas que vienen al centro. Nos llegan demasiado, pero los tiros los estamos defendiendo relativamente bien. Los rivales no encuentran espacios fáciles y para mí es más sencillo.

En casa, con un partido menos que Getafe, solo ha sacado el Levante dos puntos menos como local que los azulones. Europa estaría a tiro.

Creo que parte de los objetivos se cumplen siempre en casa. Fuera de casa los equipos grandes suman y a los demás nos cuesta mucho más. Los objetivos se cumplen sacando más puntos en casa y esperemos seguir así y tratar de cambiar lejos del Ciutat. Si queremos optar a objetivos más ambiciosos tenemos que mejorar como visitantes.

Hablando de ambición. ¿Dónde está el techo de Aitor? Lleva menos de dos años en Primera. ¿Se imaginaba esto?

Confiaba siempre en mí. Trabajamos todos los días para ser mejores y sabía en el punto de madurez en el que me encontraba. Creo que es una de las claves en mi rendimiento y sé hasta donde puedo llegar. Siempre trabajo para ser mejor y ahora mismo estoy recogiendo los frutos que quizá en su día o hace años no lograba que llegaran. Soy muy cabezón y siempre trato de conseguir el objetivo que me propongo.

¿La selección es uno de ellos? ¿Cree que queda lejano?

Lo veo muy lejano la verdad. Hace un año y medio como hablábamos no era titular, hace dos estaba en Segunda y hace cuatro estaba en Segunda B. Todo muy rápido. Es verdad que cuando uno lo escucha está ilusionado y que me comparen con esos porteros claro que gusta, pero lo veo lejano porque ha venido todo demasiado rápido. Hay porteros que han hecho muchos méritos, estoy en un buen momento y estoy ilusionado por los comentarios de la gente.

¿Cuál es su mayor virtud? ¿Dónde puede mejorar?

Uf... no me gusta decir cosas sobre mí. Sí es cierto que me gusta compenetrarme mucho con mi defensa para que mi trabajo sea mucho más fácil. Ese es un aspecto bueno mío. A mejorar todos. Creo que no hay un punto que te hacen ser portero que no puedas mejorar. No te digo cuál debo apretar más porque igual alguien lo lee y me hace más daño ahí.

En la portería pasa mucho tiempo con sus compañeros de posición. ¿Cómo de importante fue Oier en su llegada a la titularidad?

Oier y yo eramos compañeros de habitación. Nos llevábamos muy bien. Los dos queríamos jugar pero el que decidía era el míster. Por eso, el uno con el otro no podíamos tener una mala palabra. Decide otra persona. Oier a mí siempre me tranquilizaba y me decía que todo llega. Que siguiera trabajando que la oportunidad llega. Para mí tener a un compañero así en mi primer equipo en la máxima categoría me ayudó muchísimo.

¿Habla mucho con él?

Sí, hace menos de una semana estábamos hablando de su lesión. Tiene una rotura en el gemelo y ya estaba mejor y a ver si pronto empieza con el grupo.

Otra persona importante en su vida es Paco.

Siempre he dicho que por muchas buenas temporadas que haga nunca le podré recompensar a Paco. Al final sé que ha hecho muchísima fuerza para que yo estuviera aquí. No es fácil pagar un millón y pico por un portero que lleva cuatro días en segunda división y que él haya apostado tan fuerte.

Sobre la figura de Paco y en general de todos los entrenadores. ¿Cree que hay poca paciencia con los entrenadores? Un resultado cambia de ser un equipazo a recibir infinidad de críticas.

Sí. Esto es primera división. Hay muchos intereses económicos de por medio. Hay muchísima más tensión que en etapas de formación u otras ligas. Los que jugamos somos los jugadores y los entrenadores dan las directrices. No digo que sea siempre así, pero muchas veces los técnicos no dan con la tecla donde están y se cambia por otro porque es lo fácil. Más cómodo que echar a toda una plantilla.

En su caso ha tenido entrenadores de todo tipo. Si no me equivoco coincidió con Bielsa. ¿Se parece en algo a Paco?

Coincidí con él antes de irme al Mundial Sub-20. No se parece mucho a Paco. Son totalmente distintos. A Bielsa no lo conocí mucho como persona. La forma que tenía de jugar ese Athletic a este Levante es totalmente distinto. A los dos les gusta ser protagonistas con el balón, pero de una manera diferente.

Volviendo a su figura y a su papel en el Levante. ¿Se ve al año que viene en Orriols verdad?

Yo tengo contrato hasta 2023. Soy feliz aquí, siempre lo he dicho, me gustaría terminar mi carrera deportiva cerca de mi casa. Al final es el sueño de toda persona. Estar cerca de casa, estar cerca de la familia de la pareja, de los amigos... pero estoy feliz aquí, mi pareja también, tengo contrato y estoy muy contento de seguir.

Yendo al Aitor en su día a día. ¿Le gusta ver mucho fútbol o es de los que desconecta?

No soy de los que ve mucho fútbol. Me gusta ver a compañeros que tenía. Indirectamente ves partidos de primera, sobre todo los que más nos interesa a nosotros de nuestro próximo rival. Pero luego solo veo gente que ha jugado conmigo o clubes en los que he estado. Veo mucho al Numancia, Sporting... Ahora se ha ido un compañero del Numancia al Racing y veo más al Racing.

De esos rivales de Primera. ¿Qué opina del próximo rival, el Granada de Diego Martínez?

El Granada es una pasada. La verdad que un equipo que hace una Copa así, tiene 37 puntos en LaLiga y es un recién ascendido tiene muchísimo mérito. Es un equipo muy compacto y difícil de meterles mano.

¿Cuál es el equipo que más le ha llamado la atención este año en Primera División? Ya sea directo o por la televisión.

Osasuna me ha gustado mucho en su casa. El entrenador, Arrasate, lo tuve en el Numancia y quizá por eso les he visto un poco más pero el carácter y la presión que hacen es digno de elogiar. Cuando me sentaba en casa a verles jugar disfrutaba. No tanto por ese fútbol bonito, pero sí por cómo son como colectivo. Cómo van a por el balón en presión, como atacan en conjunto... me gusta mucho ese tipo de equipos.

¿Qué le pide a la afición en esta recta final?

Que nos apoyen como hacen siempre. Contra el Madrid el ambiente fue espectacular y contra el Granada nos jugamos los mismos puntos y no tengo ninguna duda de que van a venir a apoyarnos. Hay veces que durante los partidos los rivales son mejores que nosotros y sentir su apoyo siempre es importante. Les necesitamos.

Para terminar, ¿cómo está viviendo la plantilla toda la alarma generada con el coronavirus?

Yo no estoy nada alarmado con el coronavirus la verdad. Dicen que es una simple gripe, así que estamos todos tranquilos.