Levante - Granada, dos banquillos de élite

Cerca de Europa, lejos del descenso y tras caer en Copa del Rey a nueve minutos de la final. Con esos números es imposible obviar la temporada de un Granada que se ha convertido en uno de los grandes equipos de la competición. Como recién ascendido, la figura de Diego Martínez ha entrado con fuerza a base de trabajo, preparación y años en la sombra antes de aprovechar la primera oportunidad en la élite. Su irrupción recuerda a la de Paco López, cuando apareció para sustituir a Juan Ramón López Muñiz. Y este domingo en el Ciutat ambos se volverán a ver las caras en los banquillos.

Los 26 primeros partidos del técnico nazarí, con números en la mano, son excelentes. Un total de 37 puntos: 11 victorias, solo 11 derrotas, una de ellas contra el Levante de Paco López, y cuatro empates. Eso da todavía mayor valor a ese mismo tramo inicial del técnico granota en su estreno en el Levante en 2018: 14 victorias, 5 empates y solo siete derrotas. En total, diez puntos más que el Granada de Diego Martínez quien, como en su día hiciera Paco López, ha dotado al equipo andaluz de una identidad reconocible en base a una serie de pilares básicos.

El 'primer' Levante de Paco

Oier en portería, rindiendo a un buen nivel, algunas rotaciones en el centro de la defensa, pasando del Cabaco-Róber a utilizar a Chema y Postigo también, la figura de Luna por fuera y sobre todo, la de Coke por derecha, fueron los nombres propios de la línea defensiva. Desde entonces, el madrileño no ha vuelto a rendir igual, Luna, Oier y Cabaco son historia y en la pareja de centrales también ha habido falta de regularidad. El medio fue tal vez lo que más condicionó, para bien y para mal, el estilo de Paco López. Lerma fue el gran acompañante de Campaña en el doble pivote. También amagó en esos últimos encuentros Lukic. Por fuera, además de Morales, Jason, Ivi y Bardhi, a última hora, dieron un paso al frente para dotar de un aspecto muy ofensivo al equipo. Arriba; Boateng, Roger, en menor medida Pazzini y también el Comandante, quien no solo lució en esos últimos 11 duelos, también en el inicio de la siguiente temporada. Esa en la que Lerma ya no estaba y el equipo sufrió más de lo previsto. Esa en la que la baja del colombiano condicionó el cambio de sistema que apareció contra el Alavés y que permitió una gran racha de puntos hasta colocar al equipo muy cerca de Europa. Y es que esos 26 encuentros iniciales de la era Paco López fueron un sueño absoluto para Orriols, que desde entonces vive con la exigencia del pasado, la ambición del presente y las ganas de reengancharse a la parte media alta de la tabla.

Equilibrio en el Granada

Un recién ascendido que no sufre en exceso, que vive confiando en la idea y en el proyecto de Diego Martínez y que además tiene una plantilla compensada y con recursos. Rui Silva es protagonista absoluto en la vuelta del Granada a Primera. Gran rendimiento en la portería y uno de los nombres a seguir. También Domingos Duarte. Seguro, buen juego aéreo y fino en salida, le acompaña Germán, una de las gratas sorpresas en el bando nazarí con también importancia para los laterales. En el centro del campo, Montoro tuvo un gran arranque y el Yangel Herrera-Gonalons son el ADN claro del equipo y una de las parejas con mayor conexión de LaLiga Santander. En la parcela ofensiva es donde aparecen también muchos nombres propios: Antonio Puertas es uno de los líderes en la banda, donde también aparecen Darwin Machís y Vadillo. Arriba; Soldado, con su vuelta a LaLiga ofreciendo un excelente rendimiento y Carlos Fernández, presente y futuro. Jugador top.