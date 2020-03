"Hemos cometido un error de infantil y en el gol del empate"

Paco López ha valorado en rueda de prensa el empate (1-1) logrado ante el Granada y ha lamentado "un error de infantil" que ha costado el gol en contra y que ha dejado a los granotas sin sumar unos tres puntos que hubieran sido importantísimos (ver vídeo, resumen y stats).

Valoración de los momentos del partido

"No estamos acostumbrados a empatar. Cuando no se puede ganar... pues se empata. El equipo ha hecho méritos para ganar. Ha podido sentenciar el partido en el primer tiempo. Hemos tenido para matarlos y no ha podido ser. Queríamos ganar. En la segunda parte no hemos salido con la tranquilidad que teníamos que tener por el resultado. Ha llegado la jugada del gol, que era muy evitable. Y a partir de ahí ellos también han buscado nuestra portería. Y pese a ello, sin la superiodidad que hemos tenido en la primera parte, hemos tenido muchas ocasiones. Nos ha faltado otra vez ser contundentes en área contraria"

Problemas en la definición

Nos está faltando, ya desde la semana pasada, con todas las llegadas que tenemos elegir mejor. Y tenemos jugadores que tienen facilidad para eso. No estamos teniendo ese acierto, pero es mucho más importante generar y todo lo que propone este equipo. Esto es una evidencia y es así. En la segunda parte hemos pasado momentos en los que parece que el equipo, no son desconexiones, no sabría cómo decirlo... También tenemos enfrente a un equipo. Hoy sin balón el equipo ha estado muy bien en la primera parte contra un rival que hace ese juego directo, que juega mucho al espacio"

Miramón y Radoja

"Lo de Miramón es un golpe fuerte. Habrá que ver las pruebas durante las semanas. Y lo de Radoja es una lesión muscular, que parece ser que es en la misma zona y en la misma pierna que la otra lesión. Esperaremos los resultados durante la semana"

¿Gana el Levante un punto o pierde dos?

"Al final fíjate que es Aitor el que nos da este punto, pese a las pocas ocasiones claras que ha tenido el Granada. Vamos a hacer el análisis oportuno. Estoy contento por el trabajo y por la forma de jugar de este equipo. Un despiste no nos ha dejado ganar el partido. El equipo no se porqué se va del partido por x motivos. Afortundamente tenemos a Aitor que ha hecho una gran parada (a Soldado)"

Bruno y Vezo, pareja de centrales

"Estoy contento con el trabajo del equipo en general. Lo de las valoraciones a nivel individual no lo suelo hacer"

Vukcevic y los árbitros. Amarilla tras amarilla

"Es increíble, con más o menos razón. A él se le ha creado una cierta fama. Hoy ha estado fenomental y no ha hecho ninguna falta susceptible de tarjeta. Hoy todas iban para el mismo lado. No queríamos quedarnos por uno menos y queríamos darle un toque más ofensivo al equipo y por eso hemos realizado su cambio"

¿Cómo ha sido el gol encajado?

Balón aéreo que hay que ir a la disputa. No se va bien. El segundo balón nos ganan la espalda y a partir de ahí se nos plantan en un uno contra uno. Así de sencillo. No se trata de individualizar en ninguno. Tenemos que ir a esa disputa y estar muy atentos. Es una jugada de infantil. Las coberturas y el estar mirando no solo el balón y el jugador que puede entrar en segunda línea, como así ha pasado. Los errores en Primera División se pagan caros"

Aitor Fernández, Selección

"Cualquier jugador nuestro te diría que puede estar. Aitor está haciendo una gran temporada"

Morales, otra vez eléctrico

"Hoy hemos considerado que nos tenía que ayudar desde dentro desde el inicio y ha hecho un gran trabajo como el resto del equipo"