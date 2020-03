Paco López y el club, pioneros con una comparecencia virtual

El Levante no para y se ha convertido en el primer club español que ofrecerá una comparecencia virtual de su entrenador, Paco López, en plena crisis del coronavirus.

El técnico de Silla, dentro de sus posibilidades, no ha parado de trabajar coordinando la organización de parte de los grupos de trabajo y tiene previsto dar la cara ante los medios, aunque obviamente no será mediante el procedimiento habitual.

La entidad granota ha trasladado un comunicado a los medios de comunicación en el que les concede un plazo hasta mañana jueves a las 20:00 horas para que hagan llegar sus preguntas al técnico en lo referente a cómo se está afrontando la singular situación actual, así como a los métodos que están empleando para mantener al equipo en el mejor estado de forma posible de cara al momento en el que se tenga que retomar la competición.

Una vez cerrado el plazo de preguntas, que se deberán enviar en formato vídeo con identificación previa según las pautas ofrecidas por la entidad, el club se las hará llegar al técnico y ofrecería la batería de respuestas a través de un soporte que no se ha especificado.