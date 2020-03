"Trabajamos sobre la hipótesis de que todo va a salir bien"

¿Están recibiendo la plantilla y el cuerpo técnico algún tipo de apoyo externo psicológico y anímico?

Sí, es una situación rara. Una situación que no hemos vivido nunca y sí que teneos al psicólogo del club que nos ha mandado unas pautas diarias, y estamos en continuo contacto no solamente con el cuerpo técnico sino con cada jugador. Tratamos de darle normalidad, pero es cierto que una ayuda como nos la están dando del departamento de psicología siempre es importante.

¿Le preocupa más la recuperación física o la recuperación mental de la plantilla?

Ambos aspectos son muy importantes. El aspecto mental es importante ahora en estos días, porque la vuelta al trabajo yo creo que va a ser un chute de alegría por el hecho de que haya podido pasar todo, que lógicamente no va a hacer falta. En el aspecto físico lógicamente vamos a tener que tener unos días de adaptación en esa transición de estos días de confinamiento a la vuelta al trabajo.

¿En qué porcentaje cree que podrá contar con los jugadores que tenía lesionados?

Imagino que con casi todos a excepción lógicamente de Iván y la duda de Radoja. El resto yo creo que en cuanto a sus respectivas lesiones estarán totalmente recuperados, tanto Hernani como Rochina, y ya será una cuestión solamente de falta de ritmo porque se supone que van con algo más de retraso que sus compañeros

¿Le preocupa la falta de ritmo?

No, no me pregunta excesivamente porque al final estamos todos los equipos en idéntica situación y por tanto de lo que se trata es de generar una situación como si estuviesemos compitiendo de verdad en la cual nos tenemos que preparar, y nuestra filosofía tiene que ser que tenemos que estar mejor preparados que los demás equipos.

¿Cuánto tiempo necesitarían para ponerse a tono si mañana se acabara la cuarentena?

Es muy difícil saber eso ahora mismo porque todavía no tenemos claro nadie cuánto tiempo más tenemos que estar en esta situación de confinamiento, pero calculamos lógicamente que va a tener que ser otra vez como una preteporada en menos tiempo, con menos días. Pero es difícil saber exactamente el tiempo hasta que no tengamos una confirmación oficial de cuándo se terminará esto.

¿Como se pone en contacto con los jugadores?

Al final el seguimiento individualizado al jugador es el mismo de antes pero utilizando lógicamente las nuevas tecnologías. Esto no para y para nosotros es una situación diferente, pero afortunadamente tenemos tanta tecnología nueva que las diferentes áreas del club siguen en contacto con cada futbolista a diario.

¿Cuánto tiempo cree que se necesitará para recuperar el nivel optimo?

Lo que tendríamos que saber primero es el tiempo que va a durar el confinamiento. Por lo tanto es difícil responder a esta pregunta, pero sí que calculamos y entendemos que al final va a tener que ser muy parecido a una pretemporada.

¿Cómo es su rutina personal durante el confinamiento?

Tengo un día a día muy planificado, me marco unas rutinas para mantener unos hábitos y excepto el trabajo de campo, el resto de tareas el cuerpo técnico las podemos hacer con total normalidad con las nuevas tecnologías para contactar entre nosotros.

¿Qué opina de acabar esta temporada en fechas de la 20/21?

No tengo ni idea de las medidas que se tomarán cuando el equipo vuelva a la competición. Mi labor al final es que el equipo vuelva lo mejor posible.

¿Cree que se jugará a puerta cerrada para poder obtener los ingresos televisivos o se respetarán los derechos de los aficionados?

Respecto a otro tipo de cuestiones o decisiones siempre estaré con la postura que decida mi club y esa será la postura que defenderé siempre.

¿Si se alarga la situación, cómo cree que va a acabar esta temporada?

La verdad es que no tengo ni idea de cómo acabará ni de qué decisiones van a tomar, pero nuestra obligación es pensar sobre todo en cómo poner a los futbolistas en el mejor tono posible para cuando volvamos. Ese es nuestro pensamiento, ahí ponemos el foco y en lo que pueda pasar cuando tengamos noticias de cuándo puede acabar esto. Entonces daré mi opinión. Ahora mismo es hacer cábalas de algo que no sabemos cuándo puede acabar. Nosotros estamos enfocados a que el futbolista llegue lo mejor posible cuando se reanude la competición

Quedan derechos televisivos por cobrar y el fútbol se puede colapsar, ¿deberían renunciar jugadores y técnicos a la parte proporcional de sus contratos?

Mira, nosotros trabajamos sobre la hipótesis de que todo va a ir bien, de que acabaremos la liga, queremos ser positivos y es nuestra principal motivación porque si no pensáramos así no estaríamos trabajando ni nosotros ni los jugadores con la ilusión y el interés con el que lo estamos haciendo para volver a competir en cuanto se pueda.

¿Si la temporada se alarga a más del 30 de junio qué se hará con los contratos que acaban?

Entiendo que es un problema global . Habrá varios clubes con jugadores que acaben contrato el 30 de junio y desde mi punto de vista lo normal es que siguieran en esos clubes hasta que finalice la liga.

Morales ha renunciado a una oferta de China, ¿es un caso único?

Creo que cuando un jugador llega a identificarse con un club tanto como se ha identificado Morales con el Levante, como lo ha hecho con nuestra ciudad, el dinero ya hemos visto que no es un factor decisivo y que pesan más otras cosas. Él es muy feliz aquí, es un signo del Levante y estamos muy orgulloso de su decisión y de que siga con nosotros.

¿Le ha dado muchas vueltas al Derbi que le ha de convertir en el técnico con más partidos en la historia del Levante en Primera?

Nuestra mentalidad es la de seguir compitiendo, nos preparamos para ello y creemos que ese partido se va a jugar, con lo que seguimos analizando a los rivales y preparándonos para cuando llegue el momento.

¿Algún consejo para Clerc que es quien representa al Levante en el torneo virtual de 'FIFA 2020'?

Lo bonito de esto es la finalidad porque es importante que la gente tenga este tipo de inicitivas con ese fin tan solidario. Y consejos ni uno solo porque no tengo ni idea de cómo se juega, no he jugado en mi vida...

Estos días hemos visto gente con bufandas en los balcones, tocando el himno... ¿qué les diría?

Que todos tenemos que tener paciencia y a la vez aceptar esta situación y utilizarla para darnos cuenta de la cantidad de pequeñas cosas que son importantes en nuestro día a día y que a veces por desgracia tenemos que perder para valorarlas. Valorar estas pequeñas cosas, y no me refiero al fútbol, hará que todos volvamos con más fuerza y motivación en nuestro días a día. Y desde aquí un mensaje de ánimo, de optimismo de deciros a todos los granotas que volveremos, 'tornarem', volveremos al Ciutat con más fuerza y seguro que en un ambiente festivo, espectacular y que nos llevará como siempre en volandas.