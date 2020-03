El detalle de Juan Ignacio Martínez en Alzira que sale a la luz 8 años después

Kiko Felguera, actual encargado de redes sociales en el Alzira, ha estado siempre ligado al club de la Ribera Alta y a todo lo que rodea a un club histórico en la Comunitat Valenciana, haciendo incluso de 'speaker' con tal solo nueve años. En toda su trayectoria en la entidad se ha cruzado con jugadores, presidentes y entrenadores de muchísimos equipos y hay un nombre que guarda con especial cariño y es el de Juan Ignacio Martínez. El exentrenador granota y él coincidieron en varias ocasiones y una de ellas acabó con presentación incluida a la plantilla del Levante en la 2011/12, cuando precisamente el cuadro de Orriols disputaba la Europa League.

El 21 de marzo de 2012, el cuadro granota visitó el estadio Luis Suñer Picó para enfrentarse al Alzira con motivo del 90 aniversario de la entidad. Y ahí llegó Kiko Felguera mucho antes del duelo para vivir de cerca los instantes previos, en los que disfrutó uno de los mejores momentos de su vida. Se acercó a Juan Ignacio Martínez, a quien ya había visto algunas veces por el estadio en duelos contra el Torrevieja, a los que siempre acudía el entrenador granota, y le pidió que le firmara una foto que tenía con él y con un amigo. Fue entonces cuando JIM le cogió del hombro y se lo llevó al terreno de juego. Le hizo pisar el césped junto a él y tras mantener una conversación se lo llevó a la zona del banquillo en el que se encontraba gran parte de la plantilla del Levante UD. "Ellos estaban en el banquillo. Los juntó a todos en un círculo. Juanfran, Munúa... Todos. Era una situación increíble", señala Kiko para SUPER. Y tras presentarle a todos los jugadores aún quedaba una sorpresa por parte del entrenador. "Me dijo que eligiera la camiseta del jugador que más me gustaba y que al final del encuentro amistoso me la daría. En un primer momento dije Acquafresca. Era un fichaje de esa temporada y la verdad es que yo no le había visto jugar nunca, pero el nombre me hacía gracia y lo típico que como niño pues dices el primer nombre que te viene a la cabeza. Después lo pensé y miré hacia Rubén García y Roger. Eran dos jugadores de la cantera y además tenían muy buena pinta. Al final me decanté por Roger. Me regaló su camiseta y me hice una foto con él. Y mira, la verdad es que no le ha ido nada mal", explica.

Sobre Juan Ignacio Martínez, Kiko Felguera señala que nunca ha podido volver a hablar con él porque después ya se marchó del equipo y no ha coincidido con él en ningún otro sitio pero le recuerda con muchísimo cariño por cómo se portó con él. "Realmente, JIM es el tipo más cercano (con cierta relevancia) que he conocido en el mundo del fútbol", señalaba en redes sociales Kiko. De hecho, a día de hoy todavía agradece cómo se comportó y sobre todo, la sensación de cercanía que le transmitió en el momento de mayor gloria de la historia del Levante, cuando paseaba el escudo por toda Europa.

Kike Torrent fue testigo

«Era muy cercano. Le daba igual que fueras canterano o no. Te trataba igual. He tenido suerte que he entrenado con varios entrenadores de Primera División y en cuanto a trato para mí de los mejores». Esas son las palabras de Kike Torrent, actual jugador del Atlético Saguntino, y por aquel entonces futbolista del filial granota. Él mismo fue protagonista en aquel amistoso que se disputó en el Luis Suñer Picó. De hecho, después acabó jugando en el Alzira. Además de a Juan Ignacio Martínez, de quien destaca su honradez, cercanía y sobre todo, capacidad en la enseñanza como técnico, también recuerda a Luis García Plaza, importantísimo en hacer crecer la cantera.