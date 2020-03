"Cuando venga el primer gol de falta vendrán muchísimos más"

LaLiga se interrumpió en la semana en la que el Levante debía visitar Mestalla en el Derbi. Pese a la incertidumbre, todo apunta a que será con ese partido con el que se reanudará cuando las autoridades den su OK y sobre esa cita, así como sobre su estado de forma, SUPER rescata una conversación con Enis Bardhi que tuvo lugar el pasado 11 de marzo y que aún no había visto la luz.

—¿Era usted partidario de jugar el Derbi a puerta cerrada?

—En nuestra profesión es importante creo yo jugar con afición y si no es posible, es mejor no jugar, porque al final el fútbol se juega para hacer feliz a la afición. Pero al final la salud es más importante que todo lo demás y esta es la mejor manera para evitar que no pase nada a nadie.

—Además usted tenía que viajar a Macedonia a jugar con su selección por un objetivo importante...

—A mí eso no me daba mucho miedo. Al final se trataba de viajar hasta Macedonia y no creo que fuese a tener ningún problema importante en el desplazamiento. Además, hay gente que viene de Italia como Pandev, Elmas, Nestorovski y no se sabía aún si iban a tener derecho a jugar, y eso nos habría dado un golpe muy fuerte porque esos tres jugadores son muy importantes para nosotros€ o si falto yo por ir porque me prohiben salir de España por ejemplo...

—Era (y es) la primera ocasión en la que Macedonia se puede clasificar para la fase final de una Eurocopa...

—El primer partido era en Skopje y nosotros queríamos jugar con afición porque es muy importante. Es un partido histórico y sería mejor desde un punto de vista deportivo que se jugara con nuestra gente porque estamos esperando 20 años o más para que Macedonia se clasifique para un Europeo.

—¿Mantiene contacto con su país?

—En Macedonia hasta ahora se está viviendo muy normal porque allí no hay muchos casos. Y bueno, mi familia al final va a tener cuidado y ojalá a nadie le pase. Solo quiero lo mejor para todos.

—Acabó el último partido que se jugó con un esguince, ¿cómo se encuentra?

—Mejor. A final de semana entrené ya con el equipo. Me siento bien y no me frena para jugar, aunque ahora todo es diferente. No se llegó a inflamar, pero en dos puntos en los que se me giró el tobillo es donde lo siento más.

—¿En su tercer año aquí entiende ya cuál es el significado de un Derbi entre Valencia y Levante?

—Nuestra profesión la usamos para hacer a la gente feliz. Hacer ese partido a puerta cerrada era una medida, pero insisto en que el fútbol debe ser para la afición, para disfrutarlo. Yo sabía que muchos aficionados querían ver este partido en vivo, sé que es importante porque es un Derbi, todos queremos darlo todo en un partido especial como este.

—¿Qué grado de importancia cree que puede tener ese Derbi contra el Valencia CF en el devenir de la temporada?

—Sabemos que en Mestalla el Levante no ha ganado nunca y eso es una motivación más para todos nosotros. Yo creo que estamos haciendo historia estos tres años que yo estoy aquí.

—Estaría bien volver a marcar de falta después de quince meses sin ver puerta en la que es su especialidad, porque es demasiado tiempo ya, ¿no?

—¿Quince faltas? Quince meses€ ¿pero cuántas faltas? Muy pocas€ Yo no estoy preocupado por eso porque al final lo importante es que yo me siento bien en el campo. Sé que va a llegar y cuando llegue el primero seguro que después vendrán muchísimos más.

—¿Pero usted siente en los entrenamientos que aún mantiene el punto cogido?

—Sí, sí. Estoy bien. Entrenamos los jueves o los viernes. Uno, dos, tres jugadores que tiramos faltas y me siento muy bien, me siento muy cómodo, pero cuando no tiras ninguna falta en tres o cuatro partidos y te llega una piensas: voy a intentarla aprovechar de la mejor manera porque no voy a tener muchas más. Pero lo mas importante es el equipo y que saquemos puntos posibles y lo que me hará estar más contento.

—¿Le ha dado tiempo a hacer un cálculo de los puntos que necesita el equipo para poder decir que está salvado?

—Yo creo que necesitamos nueve más. Tenemos 33 y si hacemos nueve más estaremos salvados. Yo creo que tenemos once paridos y si ganamos tres estaremos salvados, pero este equipo iría a sumar después de eso los máximos puntos posibles.

—¿Entonces se podría decir que si ustedes ganan el derbi contra el Valencia estarán salvados?

—No creo. No creo porque no íbamos a decir «nos vamos a salvar y ya está». ¿Me entiendes? El equipo yo creo que tiene ambición y tiene que ir a ganar cada partido. Si nos salvamos ahora mejor y este equipo se puede salvar lo antes posible€ y luego ir a por otras ambiciones que tenemos.

—Ha jugado usted más en la izquierda, pero acostado a las dos bandas e incluso en alguna ocasión en demarcaciones más centradas. ¿Cuál es la posición en la que Enis Bardhi se siente más cómodo?

—Yo me encuentro cómodo€ dentro del campo (ríe). Ahora en serio, yo me siento cómodo por la izquierda o como diez, por detrás del delantero, pero yo nunca digo que no puedo jugar en una posición, así que no hay problema en jugar en derecha o izquierda. Cuando hablamos de número 10 estaríamos hablando de un segundo punta.

—Difícil jugar como punta porque hay dos delanteros como Roger y Borja casi fijos... y Morales.

—Roger es más en espacio y Borja es para venir a coger el balón y combinar con el equipo, así que son distintos€

—¿Pero cree que en este sistema de Paco López tiene cabida usted de media punta?

—Yo nunca quiero decir que cambie el sistema, yo no soy nadie. Lo que pida Paco de mí voy a hacerlo porque somos profesionales y tenemos que hacerlo. Ahora el sistema es 4-4-2 y yo lo voy a dar todo.

—¿Cree que este año puede ser el definitivo para ganar por fin el Derbi ante el Valencia en el estadio de Mestalla?

—Es un partido para intentar darlo todo y para hacer daño donde ellos sufren más y ojalá saquemos algo positivo de Mestalla.